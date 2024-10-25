Белорусы похвастались урожаем с "грибалки" на неделе. Где самые "шикарные" боровики?

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Опубликовано: 25.10.2024 20:00 , Обновлено: 25.10.2024

Октябрь неумолимо движется к своему завершению, однако многие белорусы не спешат закрывать сезон "грибалки". В лесах ещё не перевелись боровики и маслята, а некоторые грибники дождались первых урожаев зёлёнок и подзелёнок. Посмотрели, каким "уловом" хвастались жители из разных областей на текущей неделе в главном паблике белорусских грибников в "ВКонтакте" и не только.

Пока одни белорусы предпочитают ходить на разведку в лес тихо, другие регулярно делятся информацией и фотографиями с грибного фронта в социальных сетях. В паблике Грибные войска Беларуси лента новостей от грибников обновляется с завидной регулярностью. И, несмотря на то, что октябрь уже познал заморозки, грибы, судя по всему, пока не думают останавливаться. Расти.

Сейчас столбик термометра ночью держится в пределах 4-7 градусов Цельсия, и этого достаточно для того, чтобы грибницы рыжиков, маслят и белых грибов продолжили плодоносить. Посмотрели, что, где и в каких количествах обнаружили грибники в последние дни.

Один из излюбленных маршрутов многих заядлых грибников - Налибокская пуща. И здесь, как отметили грибники, пусть и не в большом количестве, присутствуют самые разнообразные виды грибов. Жительница Минской области похвасталась скромным урожаем, который собрала 25 октября. В числе находок оказались рыжики, маслята, множество молодых зонтиков и несколько боровичков.





















“Все больше встречаются зеленки и рядом с ними маслята, подзеленки в большом лесу с курочками. Белые еще растут, но…они уже не те”, - поделился наблюдениями и фотографиями за 24 октября из Налибокской пущи дугой грибник.

Урожаем крепких боровиков похвасталась и жительница Бобруйского района. В корзину также попали так называемые зелёнки и подзелёнки.













“Цель была - зелёнки и подзелёнки. Скажу сразу, чтобы хоть столько накопать( литров 14 примерно), пришлось ходить до вечера, часов 8 и ползать на коленках, разгребая песок и листву, потому что маленьких грибов очень много… Боровики, что нашла, отдала подруге”, - рассказала об обстановке в лесу на 24 октября грибник из Минской области.

Жительница Могилёвской области собрала под Кличевом не только боровики, но и горсть лисичек.

В лесах между Могилёвской и Минской областями собрала свой урожай и белорусская писательница Наталья Батракова. Фотографиями грибного урожая она поделилась на своей страничке в Instagram. Подписчики удивились красоте найденных экземпляров, назвав их шикарными. Сама же писательница, которая по совместительству является ещё и заядлым грибником, призналась в посте, что для того, чтобы отыскать их, потребовалась настойчивость и 8 часов.

Традиционно грибной остаётся Брестская область.

“Неожиданно! Пошли грузди, белые - просто супер. Маслята, а еще зеленка и подзеленки в местах, где их никогда не было. Мы просто хотели погулять. Хорошо, что корзинки всегда в машине”, - рассказала о своей вылазке в лес 25 октября жительница Березы.

Обилием белых грибов похвастались грибники из Гомельской области. Вот такие урожаи собрали под Мозырем и Петриковом.

А вот некоторые жители Витебской области уже объявили закрытие грибного сезона.

“За полтора часа между Витебском и Оршей - ничего. Лес голый, из-за листвы ничего не видно. 3 своих места проверил. Закрытие сезона”, - написал один из подписчиков паблика.

В то же время в Глубокском районе продолжают собирать урожаи боровиков и маслят.

“Пошли маслята, мои любимые, тёмные. За два дня два ведра. Белых мало, но попадаются. Есть зелёнки”, - рассказала другая подписчица.

В Гродненской области пошла волна зелёнок и начали появляться подзелёнки. Вот таким урожаем, собранным 23 октября, похвастался в TikTok житель Щучинского района.

Будни профессионального грибника Александра Горбацевича также не проходят без традиционных вылазок в лес. На своей страничке он регулярно делится находками из леса, и отмечает, что “грибов нет, но грибы есть”. В поисках достойных экземпляров грибник наведывает свои места и ищет новые локации, но точные районы и области теперь не разглашает.

Ранее Telegraf.news писал о том, что отправляясь в лес, многие сосредотачивают своё внимание лишь на поиске боровиков, подосиновиков и подберёзовиков. Но стоит знать, что в Беларуси растёт более 250 видов съедобных грибов. Некоторые из них, правда, совсем не так аппетитны, но менее интересными при этом не становятся. Приходилось ли вам слышать про навозник белый? Этот гриб считается деликатесом в некоторых странах Европы и обладает уникальной способностью “поедать себя”. Как распознать белый навозник и почему стоит обратить на него внимание?

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