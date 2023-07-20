«Купаюсь в пиве» — Экс-президент Польши поделился фото в ванной. Как отреагировали в Сети?

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Опубликовано: 20.07.2023 09:50 , Обновлено: 20.07.2023

Бывший президент Польши Лех Валенса опубликовал в Facebook необычной фото — в ванной. По его словам, он лежал не в мыльной пене, а в... пивной.

[info_b]Лех Валенса — президент Польши в 1990—95 годах. Лауреат Нобелевской премии мира 1983 года. Некоторые высказывания Леха Валенсы стали крылатыми фразами, весьма популярными в народе, и получили собирательное название «валенсизмы». Впрочем, именно за эти высказывания его позднее критиковали, пишет Википедия.[/info_b]

«Купаюсь в пиве», — подписал он фотографию.

Его пост в соцсети лайкнули почти 9 тыс. пользователей. Более 800 человек оставили комментарии, в основном, позитивные и шутливые:

«Замечательная такая ванна, мои самые теплые пожелания господину президенту!»

«Пивная ванна стимулирует кровообращение, заряжает жизненной энергией и, как говорят, является прекрасным средством релаксации».

«Если надо, то надо. Хотя жаль, что после купания столько добра уйдет в канализацию».

«Ну, до самого дна, господин президент:)»

«Господин президент Лех Валенса можно ли ощутить эффект от пива через кожу?»

К слову, несколько лет назад экс-президент Польши тоже лечился необычными методами. Тогда он показал свои фотографии после шоколадного массажа.

Чем полезна пивная ванна?

Как пишут специалисты, «пивная ванна – крайне полезная и приятная процедура, набирающая все большую популярность в последние годы».

В спа-салонах или санаториях ее готовят «на основе минеральной воды, пивного сусла с концентрированным хмелем и солодом, а также дрожжей, экстрактов трав и ароматических натуральных масел. Процедура проводится при температуре 34-37 градусов».

Говорят, что пивная ванна «благотворно» влияет на человеческий организм. Все потому, что пивные дрожжи содержат витамин В, который полезен для кожи и ускоряет ее регенерацию, а также аминокислоты, микроэлементы и ферменты, которые укрепляют иммунитет и благотворно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Эфирные масла из хмеля дополнительно дезинфицируют кожу.

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