«Купаюсь в пиве» — Экс-президент Польши поделился фото в ванной. Как отреагировали в Сети?
Бывший президент Польши Лех Валенса опубликовал в Facebook необычной фото — в ванной. По его словам, он лежал не в мыльной пене, а в... пивной.
[info_b]Лех Валенса — президент Польши в 1990—95 годах. Лауреат Нобелевской премии мира 1983 года. Некоторые высказывания Леха Валенсы стали крылатыми фразами, весьма популярными в народе, и получили собирательное название «валенсизмы». Впрочем, именно за эти высказывания его позднее критиковали, пишет Википедия.[/info_b]
«Купаюсь в пиве», — подписал он фотографию.
Его пост в соцсети лайкнули почти 9 тыс. пользователей. Более 800 человек оставили комментарии, в основном, позитивные и шутливые:
- «Замечательная такая ванна, мои самые теплые пожелания господину президенту!»
- «Пивная ванна стимулирует кровообращение, заряжает жизненной энергией и, как говорят, является прекрасным средством релаксации».
- «Если надо, то надо. Хотя жаль, что после купания столько добра уйдет в канализацию».
- «Ну, до самого дна, господин президент:)»
- «Господин президент Лех Валенса можно ли ощутить эффект от пива через кожу?»
К слову, несколько лет назад экс-президент Польши тоже лечился необычными методами. Тогда он показал свои фотографии после шоколадного массажа.
Чем полезна пивная ванна?
Как пишут специалисты, «пивная ванна – крайне полезная и приятная процедура, набирающая все большую популярность в последние годы».
В спа-салонах или санаториях ее готовят «на основе минеральной воды, пивного сусла с концентрированным хмелем и солодом, а также дрожжей, экстрактов трав и ароматических натуральных масел. Процедура проводится при температуре 34-37 градусов».
Говорят, что пивная ванна «благотворно» влияет на человеческий организм. Все потому, что пивные дрожжи содержат витамин В, который полезен для кожи и ускоряет ее регенерацию, а также аминокислоты, микроэлементы и ферменты, которые укрепляют иммунитет и благотворно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Эфирные масла из хмеля дополнительно дезинфицируют кожу.
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