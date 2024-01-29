"Куда мы катимся?" — Простая задачка вызвала жаркие споры в TikTok. Потому что правильных ответа два?
В TikTok опубликовали простую задачу, которая разделила пользователей на несколько лагерей. Операция может показаться вам простой, но ответ вовсе не так очевиден. В комментариях люди начали спорить и доказывать, что именно их способ решения правильный. Посмотрите на картинку выше. Какой ответ получился у вас?
В этой задаче — 5 чисел и 3 простые операции (деление, умножение и вычитание). Для кого-то она может быть слишком легкой, кому-то будет сложно справится со скобками и с дробью. Но есть один большой подвох.
Сначала попробуйте выполнить вычисления сами и запомните результат.
Есть множество подобных математических загадок, где не существует единого мнения о результате. Эта тоже вызвала ажиотаж в TikTok. Менее чем за сутки видео набрало более 800 тыс. просмотров и тысячи комментариев.
Так, одни люди предложили следующее решение этой головоломки:
- сначала выполнить действие в скобках, то есть, 8-6=2;
- затем выполнить деление — 36÷3 =12;
- следующая операция — умножение: 12×2 = 24;
- и, наконец, 24÷6 =4.
Кстати, именно такой ответ дают калькуляторы, если записать задачу в одну строчку.
Другие пользователи решили задачу так:
- 3(8-6) = 3×8-3×6=(24-18)=6;
- 36÷6=6;
- 6÷6=1.
То есть, два основных ответа — это 4 и 1. Пользователи стали доказывать друг другу, что именно их решение верное.
“У кого 1 тот хоть какое то нормальное образование получил ?”, — написал один из них.
“Сколько же здесь двоечников, простые арифметические действия не умеют”, — выразил мнение другой.
“Куда мы катимся, все элементарно!”, — посчитал третий.
Как же правильно?
Напомним, что в математике существует правило проведения операций. Согласно ему, действия необходимо выполнять в следующем порядке:
- то, что в скобках;
- затем слева направо выполняется деление и умножение;
- сложение и вычитание.
Таким образом, должно быть так:
- 8-6=2;
- 36÷3×2=12×2=24;
- 24÷6= 4.
Однако, многие считают, что отсутствующий перед скобкой знак умножения дает приоритет над делением. Поэтому и получают:
- 8-6=2;
- 3×2=6;
- 36÷6=6;
- 6÷6= 1.
[info_b]Отметим, что мы такого правила не нашли. А на канале “Хакнем школа” даже привели аргументы, почему опущенный знак умножения ни имеет никаких приоритетов по отношению к предшествующему ему знаку деления. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.[/info_b]
А вы как считаете, какой правильный ответ?
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