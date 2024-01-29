"Куда мы катимся?" — Простая задачка вызвала жаркие споры в TikTok. Потому что правильных ответа два?

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Опубликовано: 29.01.2024 14:08 , Обновлено: 29.01.2024

В TikTok опубликовали простую задачу, которая разделила пользователей на несколько лагерей. Операция может показаться вам простой, но ответ вовсе не так очевиден. В комментариях люди начали спорить и доказывать, что именно их способ решения правильный. Посмотрите на картинку выше. Какой ответ получился у вас?

В этой задаче — 5 чисел и 3 простые операции (деление, умножение и вычитание). Для кого-то она может быть слишком легкой, кому-то будет сложно справится со скобками и с дробью. Но есть один большой подвох.

Сначала попробуйте выполнить вычисления сами и запомните результат.

Задачу в таком виде опубликовал пользователь TikTok с ником @ponurенко_14_05

Есть множество подобных математических загадок, где не существует единого мнения о результате. Эта тоже вызвала ажиотаж в TikTok. Менее чем за сутки видео набрало более 800 тыс. просмотров и тысячи комментариев.

Так, одни люди предложили следующее решение этой головоломки:

сначала выполнить действие в скобках, то есть, 8-6=2;

затем выполнить деление — 36÷3 =12;

следующая операция — умножение: 12×2 = 24;

и, наконец, 24÷6 =4.

Кстати, именно такой ответ дают калькуляторы, если записать задачу в одну строчку.

Калькулятор на смартфоне

Другие пользователи решили задачу так:

3(8-6) = 3×8-3×6=(24-18)=6;

36÷6=6;

6÷6=1.

То есть, два основных ответа — это 4 и 1. Пользователи стали доказывать друг другу, что именно их решение верное.

“У кого 1 тот хоть какое то нормальное образование получил ?”, — написал один из них.

“Сколько же здесь двоечников, простые арифметические действия не умеют”, — выразил мнение другой.

“Куда мы катимся, все элементарно!”, — посчитал третий.

Как же правильно?

Напомним, что в математике существует правило проведения операций. Согласно ему, действия необходимо выполнять в следующем порядке:

то, что в скобках;

затем слева направо выполняется деление и умножение;

выполняется деление и умножение; сложение и вычитание.

Таким образом, должно быть так:

8-6=2;

36÷3×2=12×2=24;

24÷6= 4.

Однако, многие считают, что отсутствующий перед скобкой знак умножения дает приоритет над делением. Поэтому и получают:

8-6=2;

3×2=6;

36÷6=6;

6÷6= 1.

[info_b]Отметим, что мы такого правила не нашли. А на канале “Хакнем школа” даже привели аргументы, почему опущенный знак умножения ни имеет никаких приоритетов по отношению к предшествующему ему знаку деления. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.[/info_b]

А вы как считаете, какой правильный ответ?

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Ранее Телеграф публиковал похожую задачу. Справитесь с ней?

Даже калькулятор отвечает неправильно? Попробуйте решить эту простую задачу