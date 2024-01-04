Даже калькулятор отвечает неправильно? Попробуйте решить эту простую задачу

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Опубликовано: 04.01.2024 13:47 , Обновлено: 04.01.2024

Эта математическая загадка может оказаться сложной даже для тех, кто не испытывал проблем со счетом и хорошо учился в школе. Операция кажется простой, но на самом деле ответ вовсе не так очевиден. Здесь скрыта ловушка, и люди давно спорят о том, каким должен быть результат.

Четыре небольших числа и базовые операции - эта математическая загадка не выглядит сложной или запутанной. Однако это лишь иллюзия. Вскоре вы обнаружите, что здесь кроется подвох. Однако сначала попробуйте выполнить вычисления самостоятельно и записать результат.

10 : 5 (2 + 2) = ?

Математические головоломки, основанные на подобной схеме, появляются в сети уже не первый год, и каждый раз они вызывают большой ажиотаж. Удивительно, но оказывается, что единого мнения о результате не существует. Разные люди предлагают разные решения, которые кажутся правильными. Такое невозможно в математике? И все же.

Так, одни люди предложили такое решение головоломки:

10 : 5 (2 + 2) = 2 x 4 = 8.

К слову, такой же результат показали и калькуляторы.

Калькулятор Google

Калькулятор на смартфоне

Другие сделали по-другому, решив, что раз знак умножения упущен, то он имеет приоритет перед предшествующим знаком деления:

10 : 5 (2+2) = 10 : 5 х 4 = 10 : 20 = 0,5.

Или так:

10 : 5 (2+2) = 10 : (10 + 10) = 10 : 20 = 0,5.

Кто же прав? Дело в том, что в математике существует правило, которое гласит так: сначала необходимо выполнить действия в скобках, далее слева направо выполняется деление и умножение, затем — сложение и вычитание. И исключений нет.

То есть, получается, что мы сначала складываем 2+2 и получаем 4, затем делим 10 на 5 и получаем 2, и только потом умножаем 2 на 4. В итоге выходит 8. И калькуляторы все-таки не ошиблись?

Однако, еще одни пользователи нашли подвох. Они решили, что деление можно записать и в виде дроби. И тогда, по их мнению, получится так:

А вы как считаете, какой правильный ответ?

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