Даже калькулятор отвечает неправильно? Попробуйте решить эту простую задачу
Эта математическая загадка может оказаться сложной даже для тех, кто не испытывал проблем со счетом и хорошо учился в школе. Операция кажется простой, но на самом деле ответ вовсе не так очевиден. Здесь скрыта ловушка, и люди давно спорят о том, каким должен быть результат.
Четыре небольших числа и базовые операции - эта математическая загадка не выглядит сложной или запутанной. Однако это лишь иллюзия. Вскоре вы обнаружите, что здесь кроется подвох. Однако сначала попробуйте выполнить вычисления самостоятельно и записать результат.
10 : 5 (2 + 2) = ?
Математические головоломки, основанные на подобной схеме, появляются в сети уже не первый год, и каждый раз они вызывают большой ажиотаж. Удивительно, но оказывается, что единого мнения о результате не существует. Разные люди предлагают разные решения, которые кажутся правильными. Такое невозможно в математике? И все же.
Так, одни люди предложили такое решение головоломки:
10 : 5 (2 + 2) = 2 x 4 = 8.
К слову, такой же результат показали и калькуляторы.
Другие сделали по-другому, решив, что раз знак умножения упущен, то он имеет приоритет перед предшествующим знаком деления:
10 : 5 (2+2) = 10 : 5 х 4 = 10 : 20 = 0,5.
Или так:
10 : 5 (2+2) = 10 : (10 + 10) = 10 : 20 = 0,5.
Кто же прав? Дело в том, что в математике существует правило, которое гласит так: сначала необходимо выполнить действия в скобках, далее слева направо выполняется деление и умножение, затем — сложение и вычитание. И исключений нет.
То есть, получается, что мы сначала складываем 2+2 и получаем 4, затем делим 10 на 5 и получаем 2, и только потом умножаем 2 на 4. В итоге выходит 8. И калькуляторы все-таки не ошиблись?
Однако, еще одни пользователи нашли подвох. Они решили, что деление можно записать и в виде дроби. И тогда, по их мнению, получится так:
А вы как считаете, какой правильный ответ?
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