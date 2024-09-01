"Кто-то шашлыки замачивает?" - Белоруска пожаловалась на плавающее мясо в водоёме под Сморгонью

🎥 Видео

Опубликовано: 01.09.2024 15:50 , Обновлено: 01.09.2024

Жительница Гродненской области запечатлела на видео необычную картину: в одном из водоёмов по дороге в деревню плавало много крупных кусков мяса. Менее чем за сутки видео набрало более 400 тысяч просмотров и свыше 600 комментариев от пользователей.

Странное зрелище белоруска заметила по дороге от озера Свирь на деревню Добровляны под Сморгонью (Гродненская область). На небольшом участке воды плавало по меньшей мере с дюжину кусков мяса, похожего на свинину.

“Какая красота! Свежее мясо. Приходи, забирай. Это норм?”, - задалась вопросом автор видеоролика.

Пользователи соцсети отнеслись к увиденному по-разному. Одни решили просто отшутиться.

“Кто-то шашлыки замачивает”, - пошутил один из комментаторов.

“Свинья на мину наступила что ли?” - отшутился другой.

“Это сома подкармливают, оно через неделю разлагаться начнёт - лучшее лакомство для сомов”, - предположил ещё один пользователь.

“Протухло вот и выбросили”, - высказался ещё кто-то.

Другие же комментаторы всерьёз забеспокоились.

“Шутки шутками, а вообще ужасно. Вот скоро кто-то выловит и на рынке продаст, возможно, кому-то из нас. Видели по новостям, как говядину из могильников продавали?” - написал один из комментаторов.

Некоторые комментаторы предположили, что таким образом кто-то хочет размножить “палочку” или “свиную чумку”.

“С этим видео нужно обращаться в милицию. Кто знает, какая там может быть инфекция и как это обернётся окружающей среде”, - заявил ещё один пользователь.

“Куда катится мир? То хлеб на мусорку выброшен, то мясо в реках плавает, а некоторые люди с голоду помирают. Где справедливость?” - возмутилась одна из пользовательниц.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белоруска показала в TikTok необычное дерево, которое заметила в одном из лесов под Гомелем. Оказалось, что оно странным образом соединило в себе приметы и сосны, и берёзы.

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