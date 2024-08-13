"А это законно?" - Жительница Гомеля показала в TikTok сосну, которая "ощущает себя берёзой"

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Опубликовано: 13.08.2024 14:19 , Обновлено: 13.08.2024

Белоруска показала в TikTok необычное дерево, которое заметила в одном из лесов под Гомелем. Оказалось, что оно странным образом соединило в себе приметы и сосны, и берёзы.

“Растёт себе сосна, а потом внезапно: “Я передумала! Я себя ощущаю берёзой”, - прокомментировала видеоролик с нетипичным деревом белоруска.

Пользователи соцсети оставили более 250 комментариев, глядя на внешний вид “сосновой берёзы”. Многие пошутили на тему “аномалий” из Могилёвской области, а кто-то увидел в произошедшем влияние “ветра из Европы”.

“Смена ствола - это законно?” - шутя поинтересовался комментатор.

“А документы у нее есть на такое перевоплощение?” - добавил другой пользователь.

“Я думала, что такое только у людей бывает”, - написала ещё одна пользовательница.

“Что в народе, то и в природе!” - высказался ещё один комментатор.

“Есть одно дерево такое, кажись, в Англии. Тоже внизу одно, сверху другое. Туристов водит толпой”, - рассказал кто-то.

Одни комментаторы задумались, каким бы мог быть сок от такой “сосновой берёзы” а другие порассуждали, какая грибница могла бы зародиться у её корней.

Некоторые предположил, что дерево вовсе не является гибридом сосны и берёзы.

“Если судя по стволу и кожуре, то это полноценная береза, просто весь низ обгоревший был походу. Внизу ствол старый, а на верху свежий”, - предположил кто-то.

“Да нет, это просто плотный толстый слой коры”, - добавил ещё один комментатор.

“Ох, уж эти юмористы. Кто-то прищепил”, - предположил ещё один белорус.

Некоторые пользователи отметили, что также видели скрещённые деревья. Нашлись очень любопытные случаи, которые, однако, не нашли документального подтверждения.

“У нас в городе таким образом растет снизу клён, переходит в берёзу, а из нее - в тополь”, - рассказал один из комментаторов.

“У нас в городе растет береза, на высоте 1,5 м разделилась на 2 ствола, а посередине рябинка растёт”, - рассказала ещё одна белоруска.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорус показал в TikTok необычное дерево, которое растёт в окрестностях. Сожжённый изнутри и дырявый ствол ясеня удивил пользователей соцсети зелёной и раскидистой кроной. Что с ним произошло?

«Диво дивное» — Белорус нашёл полое изнутри дерево с пышной кроной. Что произошло?