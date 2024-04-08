"Кто кого развёл?" – Белорус показал, как «сломать систему», общаясь с телефонными мошенниками
Белорус поделился в TikTok записью разговора с телефонными мошенниками. Видеоролик собрал множество просмотров и комментариев от пользователей соцсети.
Пользователь TikTok поделился видеозаписями разговора, в котором он в течении 7 минут водил за нос мошенницу, которая пыталась выведать у него личные данные. За два дня видео собрало более 100 тысяч просмотров и свыше 100 комментариев.
Многие пользователи восхитились выдержкой и остроумием автора и рассказали, что им также звонили подобные мошенники.
“О, мне точно с такими словами звонил какой-то Михаил ?Один в один”, — вспомнил один из пользователей.
“Кто кого ещё развёл? вопрос???”, — написал ещё один комментатор.
Однако нашлись и те, кто выказал опасения на счёт подобных диалогов, ссылаясь на то, что они всё равно могут навредить.
“Дружище, они при общении понимают, что ты понял и дальше общаются, чтобы потом нейросеть твой голос генерировала. Меньше диалога с ними”, — предупредил один из пользователей.
“Теперь они владеют полной базой тональности голоса и образцами вашей речи!)) Болтайте по дольше и пусть ваши родственники и знакомые ждут от “вас” звонка!)))”, — написал ещё один пользователь.
Ранее Telegraf.news писал о том, что сотрудники милиции призвали не разговаривать с мошенниками по телефону.
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