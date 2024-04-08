"Кто кого развёл?" – Белорус показал, как «сломать систему», общаясь с телефонными мошенниками

🎥 Видео

Опубликовано: 08.04.2024 16:51 , Обновлено: 08.04.2024

Белорус поделился в TikTok записью разговора с телефонными мошенниками. Видеоролик собрал множество просмотров и комментариев от пользователей соцсети.

Пользователь TikTok поделился видеозаписями разговора, в котором он в течении 7 минут водил за нос мошенницу, которая пыталась выведать у него личные данные. За два дня видео собрало более 100 тысяч просмотров и свыше 100 комментариев.

Многие пользователи восхитились выдержкой и остроумием автора и рассказали, что им также звонили подобные мошенники.

“О, мне точно с такими словами звонил какой-то Михаил ?Один в один”, — вспомнил один из пользователей.

“Кто кого ещё развёл? вопрос???”, — написал ещё один комментатор.

Однако нашлись и те, кто выказал опасения на счёт подобных диалогов, ссылаясь на то, что они всё равно могут навредить.

“Дружище, они при общении понимают, что ты понял и дальше общаются, чтобы потом нейросеть твой голос генерировала. Меньше диалога с ними”, — предупредил один из пользователей.

“Теперь они владеют полной базой тональности голоса и образцами вашей речи!)) Болтайте по дольше и пусть ваши родственники и знакомые ждут от “вас” звонка!)))”, — написал ещё один пользователь.

Ранее Telegraf.news писал о том, что сотрудники милиции призвали не разговаривать с мошенниками по телефону.

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