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Кто из девушек лжёт? Только настоящие следователи определят хозяйку кошки за 12 секунд

Кто из девушек лжёт? Только настоящие следователи определят хозяйку кошки за 12 секунд
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Решение интернет-головоломок - не только отличный способ скоротать время, но и возможность проверить внимательность и критическое мышление. Эта задача с поиском настоящей хозяйки кошки проверит ваш навык следователя. Сможете ли вы понять, кому принадлежит питомец, за 12 секунд?

Навык следователя требует большой наблюдательности и умения объективно смотреть на вещи. Потому далеко не каждому человеку удаётся сохранять беспристрастность в расследовании дела. Эта головоломка с поиском хозяйки кошки покажет, насколько вы сообразительны и внимательны.

Сюжет головоломки следующий:

Серая кошка испугалась шума поезда и убежала от хозяйки. Служба отлова поймала питомца и доставила в приют, где у животного объявилось сразу 3 владельца. Каждая девушка приводит свой аргумент и убеждает, что кошка принадлежит именно ей, но только одна из них является настоящей хозяйкой питомца.

Сможете ли вы понять, кто именно? У вас есть 12 секунд.

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Ответ

Иногда дела следователей бывают крайне запутанными, а ответ далеко неочевидным. Если вы уверены в своём ответе, то можете сверить его с правильны, кликнув ниже.

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В решении таких головоломок важны детали, и эта картинка не исключение. Хозяйкой кошки является блондинка в зелёной рубашке. Именно от неё удрал испуганный питомец. Это можно понять, взглянув на следы от когтей на её одежде.

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Ранее Telegraf.news предлагал проверить свой навык следователя, погрузившись в контекст задачи на картинке ниже. Сможете ли вы определить, кто из девушек лжёт за 9 секунд?

Эта головоломка для настоящего Шерлока. Сможете ли вы определить лгунью за 9 секунд?

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