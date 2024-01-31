«Кто это приготовил?» – Американские дипломаты оценили традиционный белорусский щавелевый суп

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Опубликовано: 31.01.2024 19:17 , Обновлено: 31.01.2024

На официальной странице Посольства США в Беларуси появилось видео, на котором американцы Джеффри Тейлор и его сын Бенджамин пробуют щавелевый суп. Как оценили?

«Выглядит красиво», – похвалил внешний вид блюда Тейлор-старший. Перед дегустацией понюхал тарелку. А после нескольких ложек отметил, что «суп очень хорош».

«Это на самом деле круто. Думаю, этот суп хорошо подойдет для холодных зимних дней, – сказал Джеффри Тейлор и добавил, что его сыну блюдо также понравилось. – А это добрый знак, потому что он очень придирчивый».

А в конце провозгласил: «Это просто прекрасно! Кто его приготовил?».

Что американцы решили по нашей сгущенке?

Напомним, ранее американские дипломаты решили выяснить, какая сгущенка вкуснее: рогачевская или глубокская. Посольство США выпустило ролик, где сотрудники пробуют оба продукта и выносят свой вердикт.

Американские дипломаты попытались определить, какая белорусская сгущенка вкуснее. Что выбрали?