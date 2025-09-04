Крот-шахтёр, богомол-переросток и крейсер «Аврора». На полях Беларуси устроили конкурс фигур из соломы

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Опубликовано: 04.09.2025 16:55 , Обновлено: 04.09.2025

Создание фигур и композиций из тюков соломы по осени в Беларуси превратилось в целую традицию. Без замков, тракторов и паровозиков, которые появляются на обочинах автомобильных трасс на убранных полях, вот уже несколько лет как не обходится подготовка к главному празднику белорусских аграриев - "Дажынкам". В одном из регионов страны в этом году устроили не условный, а самый настоящий конкурс соломенных арт-объектов. Собрали фото и видео участников и узнали, какой приз пообещали победителям.

Областной смотр-конкурс объявиливласти Минской области. Заявки на лучшую соломенную фигуру или композицию принимали до 1 сентября, а с 10 по 17 сентября пообещали запустить интернет-голосование.

Победителям посулили не только публичное признание и диплом, который вручат на областных “Дажынках”, которые в этом году продут в Заславле, но и материальные призы:

по 70, 60 и 50 базовых величин (то есть 2940, 2520 и 2100 рублей) за 1, 2 и 3 место, соответственно, по версии оценочной комиссии;

ещё 50 базовых (2100 рублей) - победителю интернет-голосования.

Среди конкурсантов, засветившихся в в официальном Telegram-канале Минского областного исполкома - как уже привычные белорусам замки, тракторы с самолетами и животные, так и довольно нестандартные варианты. К примеру, специалисты одного из предприятий создали на поле целый лабиринт.













































А под Солигорском другое предприятие “изваяло” из тюков весьма символичную для региона фигуру - крота-шахтёра, которая, судя по комментариям, пришлась по душе и местным, и сторонним зрителям.

“Сколько труда и сколько фантазии вложено в эту красоту!” - восхитился один из них.

Организовывали ли официально подобный конкурс в других областях Беларуси, не известно, однако, судя по видео из соцсетей, как минимум в виртуальное соревнование на звание самой оригинальной скульптуры из соломы включились практически все регионы.

Так, на Брестчине на полях одного из агропредприятий появился легендарный крейсер “Аврора” в натуральную величину (ну, почти). Сходство с оригиналом отметили многие комментаторы, причём некоторые даже выказали на этот счёт некоторое беспокойство.

“Ну вот, что вы наделали? Сейчас они посмотрят из космоса и скажут, что у нас появилась новая разработка- сухопутные крейсеры”, - шутя пожурила авторов скульптуры одна из зрительниц.

Композицию другого сельхозпредприятия Брестской области в TikTok назвали “самой душевной”. Её авторы создали “дом родителей”, который “не продаётся”, чем вызвали приступ умиления у десятков зрителей. Те, кто лично побывал в этом “бацькавай хаце”, особо отметили внимание создателей к деталям.

“Брестская область в этом году заморочилась. Там даже курочки из сена”, - написала одна из них.

Судя по другим видео и фото в соцсетях, где-то на просторах белорусских полей вдоль трасс сегодня можно также встретить настоящего (ну, почти) динозавра, гигантского богомола и весьма устрашающего паука, который кому-то из зрителей напомнил Арагога из вселенной Гарри Поттера.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году белорусский художник-аэрограф Денис Ходас вывел традиционное возведение арт-объектов из тюков соломы на новый уровень, фактически возведя их до отдельного вида искусства. На тюках соломы художник начал рисовать настоящие картины, которые сразу же полюбились многим белорусам.

«Наконец-то что-то эстетичное» — Под Гродно собрали из тюков соломы не «паровозики» и не «замки»