"Красавец побежал!" - Под Крупками сняли на видео охоту медведя на косулю

🎥 Видео

Опубликовано: 25.04.2025 11:31 , Обновлено: 25.04.2025

Под Крупками Минской области сняли на видео, как молодой медведь охотится на косулю. Несколькими роликами поделился один из пользователей видеоплатформы TikTok, но кроме восторженных отзывов о "красавце-медведе" под роликами появилось и немало тревожных комментариев.

“Смотри, как встал! Там косуля побежала. Красавец! Как встал! Побежал!” - эмоционально комментировал кадры, на которых запечатлён молодой по виду медведь. Судя по всему, он высматривал в высокой сухой траве свою жертву, вставая на задние лапы и пристально вглядываясь вдаль, и в какой-то момент рванул вслед за ней.

На другом видео, который хозяин аккаунта выложил одновременно с этим роликом, также показан медведь (вероятно, всё тот же), которого зрители окрестили “медвежонком с характером”.

Впрочем, помимо сотен лайков и восторженных самйликов под записями набралось и немало комментариев от встревоженных жителей окрестностей Крупок. Гекоторые комментаторы попросили автора уточнить место, где ему встретился медведь, ведь “Крупский район большой”, а кое-кто отметил, что “они там постоянно гуляют”, что у некоторых комментаторов вызвало едва ли не панику с криками “Караул!”.

“Какая деревня? А то боюсь домой ехать”, - поинтересовалась одна из зрительниц.

“В лес в этом году ни ногой” - категорично заявил другой.

Кстати, косуль автор роликов также заснял - целое стадо, несущееся по полю.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Совет министров определился со стоимостью разрешений на охоту на медведя и рысь в Беларуси. Охранный статус этих двух видов ранее был понижен, а охотиться на них разрешили в “особом режиме”.

Совмин определился со стоимостью разрешений на охоту на медведя и рысь в Беларуси