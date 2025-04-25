"Красавец побежал!" - Под Крупками сняли на видео охоту медведя на косулю
Под Крупками Минской области сняли на видео, как молодой медведь охотится на косулю. Несколькими роликами поделился один из пользователей видеоплатформы TikTok, но кроме восторженных отзывов о "красавце-медведе" под роликами появилось и немало тревожных комментариев.
“Смотри, как встал! Там косуля побежала. Красавец! Как встал! Побежал!” - эмоционально комментировал кадры, на которых запечатлён молодой по виду медведь. Судя по всему, он высматривал в высокой сухой траве свою жертву, вставая на задние лапы и пристально вглядываясь вдаль, и в какой-то момент рванул вслед за ней.
На другом видео, который хозяин аккаунта выложил одновременно с этим роликом, также показан медведь (вероятно, всё тот же), которого зрители окрестили “медвежонком с характером”.
Впрочем, помимо сотен лайков и восторженных самйликов под записями набралось и немало комментариев от встревоженных жителей окрестностей Крупок. Гекоторые комментаторы попросили автора уточнить место, где ему встретился медведь, ведь “Крупский район большой”, а кое-кто отметил, что “они там постоянно гуляют”, что у некоторых комментаторов вызвало едва ли не панику с криками “Караул!”.
“Какая деревня? А то боюсь домой ехать”, - поинтересовалась одна из зрительниц.
“В лес в этом году ни ногой” - категорично заявил другой.
Кстати, косуль автор роликов также заснял - целое стадо, несущееся по полю.
Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Совет министров определился со стоимостью разрешений на охоту на медведя и рысь в Беларуси. Охранный статус этих двух видов ранее был понижен, а охотиться на них разрешили в “особом режиме”.
Совмин определился со стоимостью разрешений на охоту на медведя и рысь в Беларуси