Корова-зебра, 35-летний ноготь и съедобный тефлон. В США вручили Шнобелевскую премию - 2025

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Опубликовано: 19.09.2025 12:49 , Обновлено: 19.09.2025

Вы когда-нибудь задумывались, может ли раскраска коровы в полоски зебры уменьшить количество укусов мух, или анализировали рост ногтей на протяжении 25 лет? А ведь именно эти и другие темы подробно изучили ученые со всего мира. В ночь на 19 сентября им вручили Шнобелевскую премию.

Церемония вручения 35-й ежегодной Шнобелевской премии, которая прошла в Бостонском университете и также транслировалась в интернете, отмечает «достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют их задуматься».

По традиции этого мероприятия, зрители чествовали победителей, делая и запуская бумажные самолётики.

Тема мероприятия этого года — пищеварение. Именно поэтому статуэтка Шнобелевской премии 2025 года изображает человеческий желудок с лицами.

Кто победители и за что получили награду?

Победители премии Ig Noble 2025 года:

Литература – ​​Уильям Бин, за документирование роста одного из своих ногтей на протяжении 35 лет.

Психология – Марчину Заенковски и Жилю Жиньяку за исследование того, что происходит, когда вы говорите нарциссу или кому-либо еще, что он умный.

Питание – Даниэле Денди, Габриэль Сеньягбето, Роджер Мик и Лука Луизелли за исследование того, почему определенный вид ящериц любит есть только определенные виды пиццы.

Педиатрия – Джули Меннелла и Гэри Бьюшам за исследование того, что чувствует грудной ребенок, когда его мать ест чеснок.

Биология – Томоки Кодзима, Казато Оиси, Ясуси Мацубара, Юки Утияма, Ёсихико Фукусима, Наото Аоки, Сай Сато, Тацуаки Масуда, Дзюнъити Уэда, Хироюки Хироока и Кацутоши Кино за эксперимент по изучению того, меньше ли мухи кусают корову, нарисованную полосками зебры.

Химия – Ротем Нафталович, Дэниел Нафталович и Фрэнк Гринвэй, которые экспериментировали с употреблением тефлона, чтобы выяснить, можно ли использовать его для увеличения объема пищи и насыщения без добавления дополнительных калорий.

Шнобелевская премия мира — Фриц Реннер, Инге Керсберген, Мэтт Филд и Джессика Вертманн за демонстрацию того, что алкоголь улучшает нашу способность говорить на иностранных языках.

Инженерное дело – Викашу Кумару и Сартаку Митталу за анализ с инженерной точки зрения того, как пахнущая обувь влияет на положительный опыт использования полки для обуви.

Авиация – Франсиско Санчес, Мариана Мелькон, Карми Корин и Берри Пиншоу за исследование того, влияет ли употребление алкоголя летучими мышами на их навыки полета и эхолокации.

Физика – Джакомо Бартолуччи, Даниэль Мария Бузиелло, Маттео Чиарки, Альберто Кортичелли, Иван Ди Терлицци, Фабрицио Олмеда, Давиде Ревиньяс и Винченцо Мария Шимменти за открытия в области физики соуса для пасты, с особым акцентом на его фазовом переходе, который может привести к слипанию ингредиентов и получению неаппетитного блюда.

К слову, если вам интересно, коровы, разрисованные полосками, как у зебры, почти на 50% реже подвергались укусам слепней, а радужные ящерицы на курорте в Того, как выяснилось, предпочитали пиццу с четырьмя видами сыра.

Ранее Telegraf.news писал, кто получил Шнобелевскую премию в 2024 году.

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