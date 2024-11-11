"Конфликты по всему миру будут нарастать" — Когда и как наступит конец света? Собрали ответы из разных религий

Опубликовано: 11.11.2024 14:23 , Обновлено: 11.11.2024

Один из самых больших вопросов, на который многие люди хотят получить ответ и ищут его в настоящее время, - «Как наступит конец света?». Будет ли это адское пламя, вернутся ли динозавры и съедят всех людей, вернется ли Бог на Землю и уничтожит тех, кто поступал неправильно, - существует множество количество теорий и верований. Различные религии имеют свои собственные интерпретации и верования о конце света, и мы собрали некоторые из них.

Христианство

Для христиан конец света наступит в Судный день, который также называют «Вторым пришествием». Согласно христианской теории «конца света», мир закончится с возвращением Иисуса Христа, и будет вынесен приговор о прожитых людьми жизнях, хороших или плохих.

Будут испытания и страдания, и праведники и нечестивцы будут воскрешены. Праведники отправятся на небеса, а злые встретят гнев суда.

Ислам

В исламе конец света наступает в «Киямат» или «Кияма», «Судный день». Существует множество различных происшествий и событий, которые приведут к наступлению дня Кияма.

Говорят, что перед Судным днем в мире наступит моральный упадок, воцарится нечестность, а конфликты по всему миру будут нарастать. А затем все души будут воскрешены, и Аллах будет судить каждого человека по его делам. Люди получат либо награду (Джаннат), либо наказание (Джаханнам).

Новость Телеграф

Индуизм

В индуизме конец света - это не единовременное событие, а непрерывный цикл творения. Мир начался с Сатья-юга, а нынешний Кали-юга считается худшим из всех эпох. От честности, нравственности, любви и братства мир перешел к Кали-юге, эпохе тьмы, нечестности, морального вырождения и всего негативного.

В индуистских текстах говорится, что эта эпоха закончится, когда божество Калки, последняя аватара Вишну, явится, чтобы очистить мир от зла и восстановить Дхарму.

Буддизм

Как и индуизм, буддизм не делает акцент на «конце света», но в нем существует цикл рождения, смерти и перерождения - «самсара». Согласно буддийским учениям, все вещи, включая сам мир, непостоянны и со временем изменяются и разрушаются.

Но когда мир начнет заканчивать эпоху своего морального разложения и войдет в полную ложь, а знание 4 благородных истин полностью исчезнет, на Земле появится будущий Будда, Майтрея, который вновь распространит слово Будды, просветив мир своими знаниями и мудростью.

Зороастризм

Одна из древнейших мировых религий, зороастризм верит в конец света с очищением Ахура-маздой (верховным богом и спасителем). Считается, что силы зла и божьи люди вступят в битву, которая закончится тем, что армия Ахура-мазды уничтожит зло с лица Земли.

Эта битва очистит мир от греха и коррупции. Праведники получат место в раю, а зло будет очищено огнем, и мир станет бессмертным.

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