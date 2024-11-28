Кондитерская фабрика "Спартак" показала, как делают те самые "Рачки"

🎥 Видео

Опубликовано: 28.11.2024 16:40 , Обновлено: 28.11.2024

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" опубликовала короткое видео в Instagram, где показала процесс изготовления тех самых "Рачков", которые были популярны несколько лет назад. В пресс-службе компании рассказали, что помимо автоматики на производстве используется и ручной труд: это необходимо, чтобы поднимать "очень тяжёлые карамельные массы".

Процесс производства начинается с того, что работники фабрики подготавливают начинку “типа пралине”, после чего идёт сладкая карамель. Получившуюся массу смазывают чем-то вкусно-бордовым, растягивают и разрезают. Затем — упаковка, коробка, магазин.

“Когда в новогоднем подарке заканчивались шоколадные конфеты, наступало их время”, — поделилась воспоминаниями кто-то из белорусок. Другая добавила: “Аж зубы заболели от вида карамели”.

Ранее Telegraf.news писал, что фабрика “Спартак” опубликовала короткое видео в Instagram, где показала процесс изготовления известных шоколадных бутылочек с ликёром. Оказывается, сперва до определённой температуры уваривают сахарный сироп, после чего добавляют алкоголь (правда, какой именно, не рассказали). А потом…

На «Спартаке» показали, как на самом деле делают шоколадные бутылочки с ликёром