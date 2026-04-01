Кондитерская фабрика представила новые вкусы "Аэрофлотских" конфет

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Опубликовано: 01.04.2026 09:37 , Обновлено: 01.04.2026

Гомельская кондитерская фабрика “Спартак” 1 апреля представила в своих соцсетях новые вкусы легендарных глазированных конфет “Аэрофлотские”: к голубой классике добавили ярких тропических красок и вкусов.

“Аэрофлотские” сменили курс и приземлились прямо в тропики ”, - так презентовали “новинки” в компании.

На фото, которым “Спартак” поделился на своей официальной страничке в Instagram, компанию конфетам в классической голубой обёртке составили выдержанные в той же стилистике, но розовые со вкусом экзотической питахайи, оранжевые - со вкусом папайи, жёлтые - со вкусом дуриана и зелёненькие - со вкусом гуавы.





















Однако преданные фанаты фабрики “Спартак” быстро “раскусили” экзотические “новинки”, тут же заподозрив в посте первоапрельскую шутку, а автором фото назвали вездесущие нейросети. Пресс-служба компании, ведущая соцсети, однозначного ответа по этому поводу пока не дала - но в комментариях, как говорится, были знаки.

Тем более, что в прошлом году кондитерская фабрика навела шуму, объявив о полном прекращении выпуска своих флагманских конфет. О том, что новость была всего лишь первоапрельской шуткой, “Спартак” сознался лишь на следующий день, заставив всерьёз поволноваться любителей “Аэрофлотских”.

Гомельский «Спартак» назвал шуткой новость о прекращении выпуска знаменитых конфет