Коммунарка выпустила новые конфеты без шоколада

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Опубликовано: 24.12.2025 15:31 , Обновлено: 24.12.2025

Столичная кондитерская фабрика "Коммунарка" аккурат к Рождеству и Новому году презентовала свою новинку - конфеты, в которых, правда, совсем нет шоколада. Несмотря на это обстоятельство, многие новинке точно обрадуются.

Новинкой стали неглазированные конфеты «Сливочки из крыночки», которые многим напомнят хорошо знакомую с детства “Коровку” - конфету со вкусом, напоминавшим сгущенное молоко. Она уже появилась в фирменных магазинах компании.

На “Коммунарке” заявили, что сохранили классический вкус конфеты, но сделали её “лучше и полезнее” - за счёт добавления пребиотиков и снижения калорийности (по сравнению с другими неглазированными конфетами).

Впрочем, низкой калорийность столичных «Сливочек из крыночки» никак назвать нельзя. Ведь в их составе - сахар, причём стоит он на первом месте. А ещё в составе патока, молочная сухая сыворотка, заменитель молочного жира и сливки сухие, которые все вместе, видимо, и понимаются под “сливочками” в названии конфет. Также в составе, указанном на сайте производителя, присутствует и обещанный пробиотик - в виде пищевого волокна инулина.

Калорийность новинки - 383 ккал на 100 грамм. Для сравнения, “Коровка” от “Слодыча” заметно калорийнее - 430 ккал, а вот “Коровке” от “Красного мозырянина”, в ассортименте которого также есть такая конфета, новинка чуть уступает - у того калорийность указана всего 370 ккал.

Напомним, недавно в соседней России предложили изменить национальный государственный стандарт (ГОСТ) для кондитерских изделий и полуфабрикатов кондитерского производства. Если его примут в предложенном варианте, российским производителям разрешат существенно соркратить допустимую долю содержания какао-продуктов в шоколадных конфетах - почти в 3 раза меньше, чем теперь.

В России предложили уменьшить в 3 раза количество шоколада в шоколадных конфетах