В России предложили уменьшить в 3 раза количество шоколада в шоколадных конфетах

Опубликовано: 19.11.2025 10:11 , Обновлено: 19.11.2025

В России предложили изменить национальный государственный стандарт (ГОСТ) для кондитерских изделий и полуфабрикатов кондитерского производства. Если его примут в предложенном варианте, российским производителям разрешат существенно соркратить допустимую долю содержания какао-продуктов в шоколадных конфетах - почти в 3 раза меньше, чем теперь.

С таким предложением выступила российская ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД», сообщилпортал “Газета.ру”.

В новой редакции ГОСТа к «шоколадным конфетам» приравниваются кондитерские изделия, в которых содержится “не менее 9% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 4,5% масла какао”, тогда как сейчас назвать шоколадными можно только те конфеты, которые как минимум на 25% состоят из какао. То есть понизить планку “шоколадности” предлагают минимум в три раза.

По действующему ГОСТу шоколадная масса для производства шоколадных конфет должна минимум на 35% состоять из сухого остатка какао-продуктов (18% масла какао и не менее 14% сухих обезжиренных веществ какао).

Российские производители также предложили убрать требование об обязательной маркировке кондитерских изделий, в которых используется глазурь на основе пальмового масла, так что распознать конфеты с дешевым заменителем какао-продуктов, просто изучив этикетку, уже не получится.

Изменение ГОСТа происходит на фоне существенного подорожания сырья, используемого в кондитерском производстве - какао-продуктов, патоки, сухого молока, растительных жиров, муки, а также ростом промышленных издержек в России.

Согласно данным Росстата, приведённым Telegram-каналом “ЕЖ”, в октябре 2025 года цены на шоколад в России выросли на 26,45% относительно октября 2024 года. Шоколадные конфеты, в частности, подорожали на 12,35%. Как показывает статистика, больше всего подскочили цены на шоколад Alpen Gold, круассаны 7Days и бисквиты «Медвежонок Барни».

Ранее Telegraf.news рассказал, как изменились цены на шоколад и конфеты в Беларуси на фоне напряжённого состояния, сложившегося на мировом рынке какао в этом году.

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