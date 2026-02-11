"Коммунарка" выпустила конфеты для взрослых

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Опубликовано: 11.02.2026 13:38 , Обновлено: 11.02.2026

Столичная кондитерская фабрика “Коммунарка” выпустила лимитированную серию конфет для взрослых, которые призваны стать хитом в преддверии 23 февраля. О новинке формата 18+ рассказали в пресс-службе государственного концерна “Белгоспищепром”, который с недавних пор стал главным акционером компании.

В “Белгоспищепроме” новинку описали как “что-то по-настоящему брутальное и оригинальное”, что станет “идеальным сюрпризом для любителей экспериментов” к Дню защитников Отечества, который в Беларуси отмечают 23 февраля. Побаловать мужчин кондитерская фабрика предложила шоколадными конфетами с… пивом.

“Шоколадные конфеты с нежным помадным слоем и жидкой начинкой на основе светлого пива, дополняющего продукт хмельным вкусом и ароматом”, - так описали новинку в “Белгоспищепроме”, сообщив, что конфеты уже начали поступать в продажу (как правило, первыми их получают фирменные магазины производителя). Цену новинки для взрослых не уточнили.

Между тем, это не единственная сезонная новинка, которую кондитерская фабрика приготовила белорусам в преддверии “мужского” праздника. В соцсетях самого производителя появилось фото ещё одного продукта, который сгодится для тех, кто не склонен к неожиданным экспериментам с едой, а предпочитает проверенную классику.

Таким мужчинам “Коммунарка” предложила свой новый тёмный шоколад “Генеральский” с “глубоким, насыщенным вкусом какао”.

Кстати, не так давно “Коммунарка” порадовала приятной новинкой и своих главных покупателей - детей. Компания запустила в продажу плитку детского шоколада, которую покупатели тут же окрестили аналогом знаменитого детского киндер-шоколада.

Белорусская «Коммунарка» выпустила аналог киндеров. Что по цене?