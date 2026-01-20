Белорусская "Коммунарка" выпустила аналог киндеров. Что по цене?

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Опубликовано: 20.01.2026 14:27 , Обновлено: 20.01.2026

Столичная кондитерская фабрика “Коммунарка” запустила в продажу новинку, которую покупатели тут же окрестили аналогом знаменитого детского киндер-шоколада. Узнали, даст ли фору белорусская новинка импортной легенде хотя бы по цене.

В новом формате детский шоколад под маркой “Любимая Алёнка Baby”. Шоколадка, которая наверняка понравится детям, выпускается в удобной форме - батончиках молочного шоколада с молочной же начинкой, от которых легко отламывать порционные дольки. Именно такой формой стал известен во всём мире классический Kinder Chocolate.

[inf]Такая традиционная форма плиток детского шоколада Kinder Chocolate считается оригинальной разработкой компании Ferrero, которая была специально создана для бренда, запущенного в 1968 году.[/inf]

Очевидно, белорусская “Коммунарка” пошла по стопам многих и “вдохновилась” этой, действительно, удобной формой. Кстати, уже не в первый раз. Ранее в подобном формате компания запустила в продажу батончики молочного шоколада с кремовой молочной начинкой под брендом “Детские истории”.

И хотя некоторые комментаторы под видео с тестом новинки от одного из столичных блогеров новость восприняли со скепсисом, заявив, что “киндер слишком легендарен”, поэтому “его не превзойти”, как минимум по цене он уже обошёл итальянский оригинал, выпускаемый на фабрике в соседней России. Если оригинальный киндер в белорусских магазинах сейчас продают по цене более 12 рублей за плитку в 100 грамм, то малышку-Алёнку можно взять в три раза дешевле - всего за 3,97 рубля за тот же вес.

Экономическая выгода очевидна, а вот рассуждать о вкусе - дело неблагодарное, нужно пробовать. Где взять на тест? Как минимум в фирменных магазинах фабрики в столице новинка уже появилась, в остальные пообещали завезти в ближайшее время.

Кстати, к прошедшему Рождеству и Новому году “Коммунарка” презентовала ещё одну свою новинку - конфеты, в которых, правда, совсем нет шоколада. Несмотря на это обстоятельство, многие новинке точно обрадуются.

Коммунарка выпустила новые конфеты без шоколада