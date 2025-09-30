«Коммунарка» представила «не резиновую» новинку с «фейерверком эмоций» внутри за 22,6 рубля

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Опубликовано: 30.09.2025 09:31 , Обновлено: 30.09.2025

Белорусская кондитерская фабрика "Коммунарка" представила новинку в ассортименте шоколадных конфет с начинкой. По задумке производителя, желеобразная начинка с жидким центром, заключенная в молочный шоколад, должна вызывать у человека "фейерверк эмоций". Узнали, как оценили новинку первые покупатели и куда бежать, чтобы продегустировать её лично.

На этот раз кондитерская фабрика решила заключить в шоколадную оболочку знакомый всем вкус легендарного напитка - колы.

“Это не просто сладость, это настоящий праздник вкуса! Двухслойная начинка с жидким центром и яркими нотами вашего любимого напитка, заключенная в нежнейший молочный шоколад создают фейерверк эмоций. Разворачиваете фантик, и вас охватывает аромат шипучего напитка!” - презентовала новинку в своих соцсетях “Комммунарка”.

Новинка уже поступила в продажу в фирменные магазины фабрики. За килограмм конфет просят 22,6 рубля.

Белорусский фудблогер Павел Крамарь, известный под ником Мерзкий Кокобай, успел попробовать новинку и дал свою оценку. По его словам, у начинки конфеты вкус “мягкого желатинового мармелада”.

“Она мягкая, не тягучая, не резиновая. Немножко сладкая, немножко кислая. Белого шоколада не почувствовал”, - описал свои вкусовые ощущения после дегустации фудблогер.

Он также продемонстрировал ещё одну новинку от “Коммунарки” - похожую шоколадную конфету, но со вкусом кактуса и малины. По его словам, у этой новинки вкус даже “прикольней, чем кола”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале года фабрика “Коммунарка” объяснила, из-за чего резко подорожали их популярные конфета “Трюфели”. В компании признались, что рассматривали вариант вовсе снять эту продукцию с производства.

«Рассматривался вариант снять с производства» — «Коммунарка» объяснила подорожание своих «Трюфелей»