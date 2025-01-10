"Колядовать" или "искать жену"? — В белорусскую деревню пришли зубры

🎥 Видео

Опубликовано: 10.01.2025 17:31 , Обновлено: 10.01.2025

Жительница Минской области и активная пользовательница TikTok по совместительству опубликовала видео с зубрами, которые спокойно разгуливали в начале года по белорусской деревне. Судя по комментариям, дело было в местечке Клетище Столбцовского района, а прийти символы Беларуси могли из Налибокской пущи.

На кадрах видно, как одно, а потом и второе животное размеренным шагом прогуливаются по заснеженной деревне. Некоторые в комментариях предположили, что зубры пришли колядовать, поскольку дело было накануне Рождества, а другие — что искать жену.

“Опасно и страшно встретить на дороге в деревне. И куда тогда бежать? Приходят в поисках еды и корову себе в жёны взять хотят”, — написал один из подписчиков TikTok. Другой высказал похожее мнение:

“В этом году им не голодно: снега очень мало, жратвы хватает. Это они от безделья, из любопытства пришли на запах коровок”.

“Что удивительно: у вас там пуща и заказник под боком, а ограждения нет. В Витебской области зубр всё лето со стадом коров ходил…” — отметил ещё кто-то под видео. А другие и вовсе заявили, что есть примета такая: “Если зубр выходит к людям, быть беде”.

Ранее Telegraf.news писал, что ,белорусы в TikTok опубликовали ролик, в котором показали “невиданных зверей” по дороге в Могилёв. Но нет: открытия для зоологов не будет. Это хорошо известные нам животные, которых, впрочем, едва ли можно увидеть возле трассы.

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