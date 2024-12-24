"Так вот какие белорусские креветки" - На дороге к Могилеву заметили "невиданных зверей"

🎥 Видео

Опубликовано: 24.12.2024 22:07 , Обновлено: 24.12.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, каких "невиданных зверей" встретили по дороге в Могилев. Но нет: открытия для зоологов не будет. Это хорошо известные белорусам животные, впрочем, которых едва ли можно увидеть возле трассы.

“По дороге в Могилев можно встретить невиданных зверей. Бегают и радуются жизни. Счастливее 99% людей”, - сделал подпись к видео его автор. Ну, а на ролике - две, вероятно, домашние свиньи.

Как они оказались возле автотрассы, не понятно. Может, сбежали.

“Так вот вы какие, белорусские креветки”, - пошутил один пользователь TikTok. Его комментарий собрал больше 2000 лайков.

“Не представляю, что сейчас чувствуют хозяева. Валюта сама убежала … Их попробуй загнать еще”, - написала другая комментаторша.

“В Могилевской области их уже стали вытеснять из природы тигры, львы, страусы, антилопы”, - считает еще один юзер.