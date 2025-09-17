Когда в сутках будет 25 часов? Астрофизик пояснил, к чему еще приведет отдаление Луны от Земли

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Опубликовано: 17.09.2025 11:14 , Обновлено: 17.09.2025

Луна — это надежный небесный спутник, который существует уже 4,5 миллиарда лет. Однако ученые обнаружили, что светило медленно удаляется от Земли. Американский астрофизик доктор Стивен ДиКерби простым языком объяснил, почему так происходит, на что повлияет и когда в сутки удлинятся до 25 часов.

Почему Луна отдаляется от Земли?

Исследователь в области физики и астрономии в Мичиганском государственном университете (США) Стивен ДиКерби отметил, что Луна каждый год удаляется от нашей планеты на 3,8 см.

По его словам, это происходит из-за приливов. На приливы и отливы на Земле сильно влияет гравитационное притяжение Луны, которое вызывает образование двух выпуклостей в океанах.

Одна из них направлена к Луне, поскольку именно там сила притяжения наиболее сильна, а другая — в сторону от Луны, где сила притяжения наиболее слаба.

«Эти жидкие выпуклости не совсем совпадают с Луной, — сказал доктор ДиКерби. — Они немного «опережают» ее, потому что Земля вращается и тянет их вперед. Это тяговое усилие со стороны ближайшей приливной выпуклости заставляет Луну ускоряться, что приводит к увеличению размера ее орбиты. Это означает, что Луна немного удаляется от Земли», — пояснил эксперт.

Однако он заверил, что этот эффект очень постепенный и обнаруживается только в среднем за многие годы.

Как удаление Луны влияет на земные сутки?

Как отметил специалист, в результате того, что Месяц отдаляется от Земли, вращение нашей планеты также замедляется. А это значит, что со временем дни могут стать длиннее.

Открытие помогает объяснить, почему около 70 миллионов лет назад, ближе к концу эпохи динозавров, земные сутки длились всего 23,5 часа.

По мере того, как Луна продолжает удаляться, количество секунд, минут и, в конечном итоге, часов в сутках также будет постепенно увеличиваться, но, скорее всего, никто из ныне живущих не заметит этого.

«Не волнуйтесь, эти эффекты настолько незначительны. 3,8 сантиметра в год по сравнению с расстоянием в 384 000 км — это всего лишь 0,00000001 процента в год», — подчеркнул астрофизик.

Когда в сутках будет 25 часов?

ДиКерби пояснил, что затмения, приливы и дни, длящиеся 24 часа, будут продолжаться ещё миллионы лет.

По данным ученых, сутки становятся длиннее примерно на 1,8 миллисекунды за столетие. Это означает, что каждые 3,3 миллиона лет продолжительность суток увеличивается на одну минуту.

То есть, согласно прогнозам, сутки увеличатся до 25 часов только через 200 миллионов лет.

Что еще произойдет в будущем?

Выйдет ли Луна в конечном итоге из-под гравитационного притяжения Земли по мере своего удаления?

Астрофизик сообщил, что если перенестись на десятки миллиардов лет вперёд, в конечном итоге вращение Земли может замедлиться до тех пор, пока она не достигнет приливного захвата с Луной. Это означает, что Земле потребуется столько же времени, чтобы обернуться вокруг своей оси, сколько Луне требуется для обращения вокруг своей оси.

В этот момент Луна перестанет удаляться, и мы увидим её только с одной стороны Земли.

Однако, по словам эксперта, будущие поколения никогда не смогут стать свидетелями этого явления.

Во-первых, примерно через миллиард лет Солнце станет ярче и выпарит океаны, а это значит, что больше не будет приливов, влияющих на положение Луны на небе, объяснил он.

А во-вторых, через несколько миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта, который, скорее всего, уничтожит Землю и Луну.

“Но эти события настолько далёки, что вам не о чем беспокоиться. Вы просто сможете наслаждаться приливами на пляже, солнечными затмениями и нашей прекрасной Луной”, — рассказал ученый.

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