"Когда уже запретят эти издевательства?" — Видео со спасением дельфина в Минске собрало больше 20 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 18.05.2024 19:32 , Обновлено: 18.05.2024

Один из пользователей TikTok снял на видео животрепещущую картину: дельфин выпрыгнул из бассейна и оказался среди зрительских трибун. Инцидент случился в Минске и уже собрал более 20 миллионов просмотров. К счастью, всё закончилось благополучно: животное оперативно вернули в воду. Однако, судя по комментариям, напряжения от этого меньше не стало.

Как дельфин оказался за пределами бассейна, непонятно. Ролик начинается с того, что животное лежит в первом ряду и всячески пытается вернуться в привычную для него среду. Спустя несколько минут к нему неторопливо подходят несколько мужчин (судя по всему, это не работники дельфинария), подкладывают покрывало и выпускают животное “на волю”.

Дополнительный драматизм ситуации придают закадровые комментарии детей. Ребята с очевидным волнением и грустью пытаются подбодрить “спасателей”, раз за разом повторяя: “Мужики, давайте!”

Несмотря на то, что всё закончилось хорошо, комментарии пользователей отнюдь не радостные. Многие возмущались тем, что подобные заведения давно пора закрыть и “запретить эти издевательства”.

“Он выпрыгнул и скорей всего сильно отбил себе органы, возможно не выживет…” — написала под видео одна из пользовательниц TikTok. Другая добавила:

“Не хожу в цирк. Бедные животные!”

“Особенно поражает тот момент, как другие дельфины переживают за своего сородича, прям собрались возле него, высматривали и разговаривать пытались… Молодцы какие, умные рыбы”, — поделилась мнением ещё одна женщина.

Некоторые пользователи соцсети и вовсе негодовали по поводу увиденного, намекая на бездействия автора ролика: “Всё как в этой жизни: нет бы встать и помочь — здоровые мужики сидят и глазеют. Не видать нам светлого будущего…”

“Хороший пример для сына. Ребёнок просит мужиков помочь, папа спросил у мамы и сидит дальше. Жесть. Я бы сама побежала помогать. Люди, вы что?” — оставила комментарий ещё одна неравнодушная любительница животных.

Ранее Telegraf.news писал, что житель южной Калифорнии поделился роликом, на котором видно, как целая семья медведей пришла во двор, чтобы искупаться в бассейне. Автор публикации отметил, что в этом районе подобное является обычным делом, однако столь маленьких детёнышей он раньше не видел.

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