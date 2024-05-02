Сколько яиц и как нужно покрасить на Пасху? Есть цвет, которого следует избегать

Опубликовано: 02.05.2024 16:09 , Обновлено: 02.05.2024

5 мая белорусы празднуют Пасху. По традиции к этому празднику готовятся заранее: выпекают куличи и красят яйца. Какое количество яиц нужно покрасить и есть ли условия в выборе цветов?

Чаще всего вопрос о количестве покрашенных яиц решается исходя из простых и логичных соображений. Большинство хозяек ориентируется в этом вопросе на количество членов семьи и красит яйца с “запасом” чтобы хватило для праздничного стола и в подарок, и для гостей.

Тем не менее есть ещё те, кто помнит традиции. Согласно им, нужно красить 13 яиц. Это служит символом 12 апостолов и самого Спасителя. Однако каких-либо утверждённых канонов о количестве яиц на пасхальной службе сегодня нет. Поэтому каждый может сделать столько крашенок, сколько посчитает нужным.

Чаще всего яйца окрашивают в красный цвет. Он символизирует для христиан кровь распятого Христа. Также популярно окрашивание яиц в жёлтый, голубой, зеленый и золотистый цвета.

Каждый из них таит в себе свои смыслы:

голубой цвет символизирует мудрость, небо и силу духа;

зелёный ознаменовывает начало весны и обновление природы;

жёлтый — урожай, звёзды и месяц;

коричневый — плодородие

А вот красить яйца в чёрный цвет не следует. Этот цвет символизирует кровь “лукавого”.

Крася яйца, также важно помнить о сроке их хранения. Начать делать крашенки стоит не раньше субботы, а употребить сваренные яйца следует в течении нескольких дней.

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