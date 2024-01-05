Когда Козу оживляет сало? Как белорусам правильно колядовать и принимать колядовщиков

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Опубликовано: 05.01.2024 12:56 , Обновлено: 05.01.2024

Белорусы постарше, конечно же, помнят те времена, когда в деревнях ходили по домам колядовщики-ряженые, разыгрывали целые представления и с благодарностью забирали угощение от хозяев. Но возможно ли сейчас, а тем более в городе, возродить народную традицию колядования? Что для этого нужно и когда идти – в самый раз?

Когда приходят Коляды

Коляды (именно так, во множественном числе) своими корнями уходят в далекое язычницкое прошлое. Именно тогда наши предки связывали их с днем первого зимнего солнцестояния. Коляды символизировали как начало солнечного нового года, так и нового сельскохозяйственного. Праздновали их с 25 декабря по 6 января.

Сейчас православные белорусы празднуют Коляды с 6 по 19 января – с кануна Рождества и до Крещения.

И если первый день Коляд (Сочельник, вечер перед Рождеством Христовым) считался семейным праздником, то на второй день (а где-то – только на третий) уже шли колядовать. Причем наиболее активными колядовщиками были именно молодые люди.

Впрочем, после того, как в Беларуси где-то с 1990-х начали активно возрождаться народные традиции и обряды, колядованием с радостью занимаются, помимо молодежи, как дети, так и взрослые разных возрастов.

Как правильно колядовать

Давайте вспомним, как обычно колядовали наши предки в деревнях и примерим это на себя.

Большая компания

Чтобы колядование действительно проходило весело, нужно было собрать много людей, чтобы разыгрывать целые представления. Обычно в группе колядующих было 5-15 человек. В наше время нужно не менее трех.

Узнаваемые персонажи

Колядовщики заранее распределяли роли, доставали маскарадные костюмы или мастерили их из того, что под рукой.

Обычные колядные персонажи – это:

коза;

медведь;

конь;

цыган;

поводырь (дед);

аист;

звездарь;

звонарь.

Также в компании были мехоноша, музыканты, запевала.

Стихи и песни

Чтобы действительно понравиться хозяевам, стоит выучить несколько колядных песен и стихов, порепетировать. Обычно они довольно короткие. Можно найти в Сети и даже сочинить самим.

Главное – стихи должны содержать поздравление с Рождеством, с Колядами, пожелания здоровья, добра, богатства, хорошего урожая. А также не зазорным считается попросить себе угощение.

Например:

Колядуем, колядуем,

От семьи к семье кочуем.

Мы расскажем вам стишки,

Вы нам дайте пирожки.

Ну, а лучше бы монет,

Сами купим мы конфет,

А еще орехов горстку

И вина возьмем наперсток!

Сценарий

Также неплохо заранее составить сценарий выступления. Ведь вначале колядовщики должны попросить разрешения у хозяев поколядовать. И только получив разрешение, начинать выступление.

При этом нужно знать, что Коза, например, после забавных танцев и бодания рожками (понарошку) должна упасть на пол и сделать вид, что умерла.

Делается это для того, чтобы выпросить угощение. Колядовщики после безуспешных попыток самостоятельно оживить Козу, пели: «Ой, пан ідзе, каляду нясе, тры кускі сала, каб каза ўстала».

И только после того, как хозяева выносили угощение, Коза оживала.

Символы

Один из символов Коляд – рождественская звезда, которую носит звездарь. Чтобы оповестить о приходе колядовщиков, нужен колокольчик, в который звонит звонарь. Но это традиция заведена только в некоторых районах.

И, конечно же, одним из символов Коляд был большой мешок, куда складывались подарки и угощения для всей компании. Его носил мехоноша – обычно самый крепкий мужчина.

Кстати, по одной из традиций колядовщики не должны брать угощение или деньги в руки – хозяева сами опускают их в мешок.

Как встречать колядовщиков

Наши предки верили, что приход колядовщиков в дом «обеспечивает» счастье, здоровье, благополучие семьи на весь год. Единственным исключением для них было – не заходить в дома, где не прошло и года после того, как умер кто-то из членов семьи.

А если по какой-то причине колядовщики кого-то не навещали, то это считалось большим неуважением, а то и предвестником бед. Именно поэтому хозяева старались выйти им навстречу, чтобы пригласить в дом. И, конечно же, дарили богатое угощение – колбасу, сало, печенье, где-то и деньги.

В наше время те, кто скептически относится к процессу колядования, имеют полное право держать двери домов или квартир на замке в период Коляд. Но не угостить колядующих после их выступления, каким бы оно ни было, – это действительно не очень хорошо.

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