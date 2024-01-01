Календарь праздников на январь 2024 года. Сколько будут отдыхать и работать белорусы?
В январе 2024 года жителей Беларуси ожидает множество праздников и значимых дат. Первый месяц года наполнен разнообразными событиями, которые отмечают в разных странах и культурах. Посмотрите, какие общереспубликанские, профессиональные и необычные праздники можно отметить. Сколько дней мы будем отдыхать, а сколько работать?
Первый праздник января — это, конечно же, Новый год. Причем, в Беларуси официально два нерабочих дня — 1-го и 2-го числа. И отрабатывать их не нужно.
[info_b]Напомним, согласно Указу № 464 от 17 декабря 2019 г., 2 января закреплен как нерабочий праздничный день на постоянной основе (без необходимости его отработки).[/info_b]
Второй важный праздник — православное Рождество, 7 января . Правда, в 2024 году году день выпал на воскресенье, так что дополнительного выходного у белорусов не выходит.
Также многие религиозные белорусы 19 января будут отмечать Крещение Господне — праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
Сколько рабочих дней и выходных в январе 2024 года?
Всего в январе традиционно 31 день. В Беларуси в 2024 году в этом месяце официально 21 рабочий день и 10 нерабочих дней.
Таким образом, белорусы будут работать 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 и 31 января. А отдыхать — 1 и 2, 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 января.
[info_b]Кстати, согласно производственному календарю на 2024 год, опубликованному на сайте Министерства труда и социальной защиты, белорусы при 40-часовой пятидневной рабочей неделе в январе должны работать 168 часов; при 35-часовой рабочей неделе — 147.[/info_b]
Международные и всемирные праздники (и не только) в январе 2024 года
- 1 января — Новый год.
- 2 января — День научной фантастики, Всемирный день интроверта.
- 3 января — День рождения соломинки для коктейлей.
- 4 января — Всемирный день азбуки Брайля.
- 5 января — Международный разгрузочный день.
- 11 января — Международный день «Спасибо».
- 12 января — Всемирный день дочери.
- 14 января — Старый Новый год.
- 16 января — Всемирный день Битлз.
- 17 января — Всемирный день снега; День детских изобретений.
- 20 января — Всемирный день любителей сыра.
- 21 января — Международный день объятий.
- 23 января — День ручного письма;
- 24 января — Всемирный день логики; Международный день образования; Международный день эскимо.
- 26 января — Международный день чистой энергии.
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;
- 28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных; Международный день без интернета.
Профессиональные и другие праздники
- 5 января — День работников социальной защиты.
- 7 января — День банковских и финансовых работников.
- 9 января – Международный день хореографа.
- 16 января – День ледовара (заливщика льда).
- 19 января — День спасателя.
- 21 января — День инженерных войск, Международный день аспиранта.
- 22 января — День дипломатического работника.
- 25 января — Татьянин день, День студента.
- 26 января — Международный день таможенника.
- 28 января — День белорусской науки.
- 31 января — Всемирный день ювелира.