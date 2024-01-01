Календарь праздников на январь 2024 года. Сколько будут отдыхать и работать белорусы?

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Опубликовано: 01.01.2024 01:27 , Обновлено: 31.12.2023

В январе 2024 года жителей Беларуси ожидает множество праздников и значимых дат. Первый месяц года наполнен разнообразными событиями, которые отмечают в разных странах и культурах. Посмотрите, какие общереспубликанские, профессиональные и необычные праздники можно отметить. Сколько дней мы будем отдыхать, а сколько работать?

Первый праздник января — это, конечно же, Новый год. Причем, в Беларуси официально два нерабочих дня — 1-го и 2-го числа. И отрабатывать их не нужно.

[info_b]Напомним, согласно Указу № 464 от 17 декабря 2019 г., 2 января закреплен как нерабочий праздничный день на постоянной основе (без необходимости его отработки).[/info_b]

Второй важный праздник — православное Рождество, 7 января . Правда, в 2024 году году день выпал на воскресенье, так что дополнительного выходного у белорусов не выходит.

Также многие религиозные белорусы 19 января будут отмечать Крещение Господне — праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Сколько рабочих дней и выходных в январе 2024 года?

Всего в январе традиционно 31 день. В Беларуси в 2024 году в этом месяце официально 21 рабочий день и 10 нерабочих дней.

Таким образом, белорусы будут работать 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 и 31 января. А отдыхать — 1 и 2, 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 января.

[info_b]Кстати, согласно производственному календарю на 2024 год, опубликованному на сайте Министерства труда и социальной защиты, белорусы при 40-часовой пятидневной рабочей неделе в январе должны работать 168 часов; при 35-часовой рабочей неделе — 147.[/info_b]

Международные и всемирные праздники (и не только) в январе 2024 года

1 января — Новый год.

2 января — День научной фантастики, Всемирный день интроверта.

3 января — День рождения соломинки для коктейлей.

4 января — Всемирный день азбуки Брайля.

5 января — Международный разгрузочный день.

11 января — Международный день «Спасибо».

12 января — Всемирный день дочери.

14 января — Старый Новый год.

16 января — Всемирный день Битлз.

17 января — Всемирный день снега; День детских изобретений.

20 января — Всемирный день любителей сыра.

21 января — Международный день объятий.

23 января — День ручного письма;

24 января — Всемирный день логики; Международный день образования; Международный день эскимо.

26 января — Международный день чистой энергии.

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;

28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных; Международный день без интернета.

Профессиональные и другие праздники