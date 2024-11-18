"А чего не первого сентября?" — По всей Беларуси начали ставить новогодние ёлки. Понравилось не всем

📷 Фото

Опубликовано: 18.11.2024 11:21 , Обновлено: 18.11.2024

В белорусских городах уже начали ставить на улицах новогодние ёлки. Так, несколько штук заметили в Минске. Еще по одной — в Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле. Местные жители в соцсетях поделились фотографиями.

Так, в столице ёлки установили в микрорайонах Серебрянка и Брилевичи, а также в сквере Полянка.

Новогодняя ёлка в Серебрянке, Минск

Также главное новогоднее дерево заметили в Бресте, на площади Ленина.

Новогодняя ёлка в Бресте

А это ёлка на Советской площади в Гродно:

Начали собирать символ Нового года и в Гомеле:

А вот и фото из Витебска:

Многие белорусы считают, что устанавливать пушистых красавиц на улицах еще рано.

“А чего не первого сентября”, — возмутился один из пользователей в TikTok.

“Рановато!” — заявил другой.

“Еще почти два месяца. Не будет той радости и ощущения праздника”, — поделился мнением третий.

Но некоторым такая затея пришлась по душе. Белорусы отметили: “душа требует праздника”, “все правильно, снег первый был, пора ставить ёлку”.