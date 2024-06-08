"Кофе в дорожку?" - Белорус показал, как вертолет заправлялся на АЗС в Минске. Комментаторы не поверили
Белорус опубликовал в TikTok видео, где показал, как на автозаправке "Белоруснефти" в Минске пополнял топливный бак вертолет. Комментаторы в основном удивлялись и шутили, некоторые же не поверили происходящему.
В ролике видно, как вертолет парит в воздухе невысоко над АЗС, к нему проведен заправочный шланг. “По безналу, наверное, заправляется”, - сопроводил шуточной подписью свое видео автор.
“Кофе в дорожку, хот-дог? Карта заправки?” - также решил пошутить один комментатор.
“Хорошая АЗС, я там частенько на [самолете] ТУ-104 заправляюсь”, - поделился опытом другой юзер TikTok.
Кто-то же не поверил, что видео настоящее: “Звук мотора и лопаток забыли наложить, а так почти норм”.
“Я на пару секунд подумал, что он настоящий”, - засомневался еще один комментатор.
Между тем, отметим, что вечером 6 июня после 20 часов в районе микрорайона Уручья - станции метро “Борисовский тракт” в Минске действительно летал вертолет.
“Реально круто”, - поделился впечатлениями от увиденного другой комментатор.
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