ВС Беларуси подняли в воздух вертолеты для "обороны" аэропорта Могилев. Что случилось?
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Над аэропортом Могилев 17 мая в воздух подняли вертолеты, а также показали, как территориальная оборона Беларуси охраняет и обороняет объект. Дело в том, что сегодня в Могилеве организовали ежегодный сбор "Военная безопасность и оборона государства" под руководством министра обороны Виктора Хренина.
В ролике от телекомпании “ВоенТВ” видно, что в рамках тренировки задействовали не только личный состав теробороны, но и военную технику.
На фото показали, как бойцы, вооруженные автоматами, отрабатывают задачи по охране и обороне аэропорта, а также уничтожают цели, используя в том числе беспилотники.