ВС Беларуси подняли в воздух вертолеты для "обороны" аэропорта Могилев. Что случилось?

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Опубликовано: 17.05.2024 15:29 , Обновлено: 17.05.2024

Над аэропортом Могилев 17 мая в воздух подняли вертолеты, а также показали, как территориальная оборона Беларуси охраняет и обороняет объект. Дело в том, что сегодня в Могилеве организовали ежегодный сбор "Военная безопасность и оборона государства" под руководством министра обороны Виктора Хренина.

В ролике от телекомпании “ВоенТВ” видно, что в рамках тренировки задействовали не только личный состав теробороны, но и военную технику.

На фото показали, как бойцы, вооруженные автоматами, отрабатывают задачи по охране и обороне аэропорта, а также уничтожают цели, используя в том числе беспилотники.

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"