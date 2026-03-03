KFC запустила белорусскую линейку блюд. Узнали цены на «бульба-бокс» и другие

Опубликовано: 03.03.2026 12:36 , Обновлено: 03.03.2026

Популярная сеть быстрого питания KFC объявила о запуске линейки стрифуда в белорусском стиле. Посмотрели, во сколько обойдётся "вайб уютного семейного ужина" по-белоруски.

О запуске нового меню в белорусском стиле компания официально объявила 3 марта в своих соцсетях, причём для полного погружения в национальную атмосферу сделала это на белорусском языке. В новом меню сети - блюда, которые, по мнению компании, должны создать “вайб уютного семейного ужина” с любимыми вкусами, “привлекательным драйвом и чуточкой дерзости”.

Разумеется, ни одно белорусское меню не может обойтись без драников. Добавила их в своё меню и сеть KFC: за 3 хрустящих блинчика с нежным сметанно-грибным соусом просят 9,9 рубля . Другая белорусская альтернатива драникам - “Бульба-Бокс”, в котором ароматный картофель со всё тем же сметанно-грибным соусом подают сразу с 6 пикантными байтсами (кусочками куриного мяса). Стоимость такого набора - 12,9 рубля .

Есть в белорусском меню и привычные бургеры в разных национальных вариациях по 13,5 рубля, и куриная “классика” с двойной курочкой вместо привычной бургерной булочки, и белорусский вариант фирменных БоксМастеров (впрочем, со всё той же пшеничной тортильей). Кажется, единственное отличие ассортимента белорусского меню - в наличии того самого сметанно-грибного соуса. Ну, и ещё в стилизованной традиционным национальным белорусским орнаментом упаковке с пожеланиями приятного аппетита по-белорусски.

А запивать всё это кулинарное разнообразие любителям всего белорусского KFC предложила особым клюквенным напитком. Правда, он в меню появится чуть позже - с 9 марта .









Кстати, не так давно традиционные блюда белорусской национальной кухни появились в меню сети автомобильных заправок “Белоруснефть”. Правда, одно из них поначалу поставило в тупик некоторых клиентов АЗС.

На заправках «Белоруснефть» белорусское национальное блюдо поставило в тупик клиентов