На заправках "Белоруснефть" белорусское национальное блюдо поставило в тупик клиентов

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Опубликовано: 05.01.2026 16:46 , Обновлено: 05.01.2026

На заправках "Белоруснефти" можно купить не только бензин или дизель, но и перекусить и попить кофе. В 2025 году эта возможность даже стала причиной массовых проверок ГАИ после приказа Президента.

Но в “Белоруснефти”, хоть и предложили изменить правила ПДД, чтобы водители перед употреблением пищи убирали авто от заправочных колонок, от самой идеи покормить водителей и пассажиров не отказались.

И вот одна из клиентов АЗС заметила в меню что-то новое: “Тыцкало в сливочном соусе с запечённой картошкой в мундирах”. Цена невысокая - 13,99 рублей.

“Слушали когда-нибудь про тыцкалу?” - задалась вопросом она в соцсети Threads. И в ответ получила неуверенные “нет”. Только она из подписчиц рассказала, что в ее местности так назвали мачанку.

На самом деле, тыцкало — это традиционное белорусское горячее блюдо и разновидность густого соуса. В него добавляют мясо, сало, лук, грибы. Подавать поливу надо с запечёной или жареной картошкой, которую и следует “тыкать” (макать) в соус.

Найти его можно не только на заправках. Есть в доставке в Минске, а ещё - это одно из самых популярных блюд в ресторанах в Бресте и Гродно.