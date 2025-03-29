«Кажется, нас кинули» — Белорусы поделились в TikTok первыми впечатлениями от солнечного затмения
Частное солнечное затмение, которое можно было наблюдать над Беларусью днём 29 марта, вызвало ажиотаж в соцсетях ещё до своего начала. Некоторые белорусы поспешили вооружиться копчёными стёклышками и другими подручными средствами в ожидании небесного шоу. Однако, судя по пока немногочисленным видео и комментариям в TikTok, результат оказался для многих обескураживающим.
Ярким примером стало видео пользовательницы TikTok @natalli09033. Включив камеру около 13:50 — во время предполагаемого пика затмения — она попыталась разглядеть обещанное чудо через самодельный светофильтр.
«Должно быть видно солнечное затмение, прям сейчас самый пик… Но вот что-то… Мне кажется, нас кинули», — прокомментировала она изображение на стекле. «Солнышко у нас полное», — с горечью заключила девушка.
Под этим и другими похожими видео развернулась дискуссия наблюдателей, чьи впечатления оказались весьма далеки от драматических картин полного затмения.
Оптимисты и самые глазастые все же увидели нечто похожее на затмение:
- «Было сверху с правой стороны. Как будто надкусанный блинчик».
- «Я увидела только чуть с правой стороны, но совсем чуть-чуть».
Многие выразили сдержанное разочарование: «Наверное, я ожидала большего».
А кто-то даже нашёл шутливое псевдонаучное объяснение скромному зрелищу: «Луна пошла на обгон по другой траектории».
Журналисты Telegraf.news честно предупреждали, что Луна для жителей Беларуси закроет максимум чуть более 8% Солнца. Поэтому без специальных устройств, с простенькими подручными средствами и тем более невооружённым глазом увидеть затмение было бы сложно. К тому же, вряд ли в разгар дня могли наступить сумерки.
Частное солнечное затмение произойдёт 29 марта. Во сколько смотреть белорусам?
Тем не менее некоторым белорусам удалось запечатлеть это событие, и их фотографии постепенно появляются в интернете. Например, вот что показали читатели портала Onliner.
Возможно, нам стоит просто подождать, а захватывающие видео пока только монтируются.