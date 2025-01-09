"Каждый раз в недоумении" - В Минске заметили очередь "мерзнущих" возле ресторана людей

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Опубликовано: 09.01.2025 18:57 , Обновлено: 09.01.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали очередь "мерзнущих" людей возле ресторана "Васількі" на проспекте Независимости. Многие комментаторы удивились, что люди были готовы стоять продолжительное время, просто чтобы поесть в заведении.

“Объясните, в чем прикол стоять на улице часами, мерзнуть, чтобы просто похавать в “Васільках”?” - спросила автор ролика.

Она поделилась, что была в заведении этой сети ресторанов. “Ничего такого особенного. Да и к тому же, на проспекте [Независимости] довольно много других офигенных кафе и ресторанов, в которых не надо стоять на улице в очереди”, - считает пользовательница TikTok.

“Кушали в “Васільках” один раз, больше туда ни шагу. Что цены там, что качество”, - поделился мнением один комментатор.

У другой пользовательницы TikTok сложилось иное впечатление: “Были в Минске, питались только в “Васільках”. Очень вкусные драники и бабка. По питерским меркам, довольно дешево и вкусно”.

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Кто-то предположил, что в том заведении были “скидки какие”. “Не понимаю, чего туда стоять иначе?” - спросил юзер.

“Хожу мимо, каждый раз в недоумении. Главное - зачем?” - поинтересовалась другая комментаторша.