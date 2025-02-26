"Какой это год? 1978?" - В Житковичском колледже показали обучение продавцов. В TikTok задали вопросы

🎥 Видео

Опубликовано: 26.02.2025 10:39 , Обновлено: 26.02.2025

Житковичский государственный колледж опубликовал в своем TikTok-аккаунте ролик, где показал процесс обучения в заведении будущих продавцов. У комментаторов возникли вопросы. Журналист Telegraf.news посмотрел, сколько учиться на этой специальности и какую квалификацию обещают выпускникам.

В частности, на ролике показали, как преподаватель учит заполнять накладные. Женщина диктовала информацию о продуктах, а учащиеся вносили данные на бумагу.

“Их учат профессии, на которую берут людей без образования и опыта работы?” - спросил один комментатор.

“Какой это год? 1978?” - поинтересовался другой.

“Надо бы еще лучину зажечь”, - предложила пользовательница TikTok.

Кто-то ничего необычного в процесс обучения продавцов Житковичского колледжа не увидел: “Как будто учиться на товароведа и на кассира сейчас стремно”.

“Молодцы, девочки!” - похвалила комментаторша.

[info_b]На сайте Житковичского колледжа [link href=“https://litsey-zhitkovichi.schools.by/pages/nabor-na-20142015-uchebnyj-god” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link], что на специальности “Торговое обслуживание. Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании” учат три года. Присваивают двойную квалификацию: “повар 4 разряда, продавец 4 разряда”. В 2025 году запланировали набрать 25 человек. Принимают абитуриентов на основе базового образования, то есть можно поступить после 9 классов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что выпускники 2025 года белорусских медицинских вузов стали делиться видео в TikTok, в которых рассказали, где им предстоит работать по распределению. Среди классики — центральных районных больниц (ЦРБ) — были и необычные варианты. Так, два медика поедут работать в следственные изоляторы (СИЗО).

«Хирургом в СИЗО» — Выпускники белорусских медвузов назвали необычные места, куда их отправили на отработку