Какого цвета эти ногти? Пользователи Сети разделились на 2 лагеря

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Опубликовано: 15.01.2024 11:19 , Обновлено: 15.01.2024

Помните картинку с платьем в Интернете, когда люди спорили, какого оно цвета — сине-черного или бело-золотого? В Сети появилась новая подобная головоломка. Девушка выложила видео в Tik Tok, на котором показала свои ногти. Их цвет также разделил пользователей на два лагеря. А какой видите вы?

На первый взгляд цвет ногтей кажется совершенно обычным. Но, оказывается, не все воспринимают его одинаково. Люди в комментариях под TikTok пользовательницы @caitlinandleahh активно спорят из-за того, что одни видят ногти зеленого оттенка, а другие — голубого.

По мнению блогерши, ее ногти зеленые, однако некоторые ее родственники считают, что они голубые. По этой причине девушка решила опубликовать короткое видео, в котором показала свои ногти.

[link href=“https://www.tiktok.com/@caitlinandleahh?refer=embed” title=“@caitlinandleahh” target=“_blank” rel=“noopener”] @caitlinandleahh [/link]Is this another blue and black or white and gold dress situation? ?[link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7320663269015030560?refer=embed” title=”♬ original sound - Caitlin and Leah” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Caitlin and Leah [/link]

Также девушка показала, как выглядел этот цвет до того, как ногти сверху покрыли хромом. В салоне красоты его назвали “Аруба”, что не слишком помогает в споре.

Мнения в комментариях сильно разделились. Но, в основном, лагеря два.

“Это 100% голубой”, — написал один из пользователей. “Зеленый, как фисташка”, — отметил второй.

Другие написали, что после покрытия хромом ногти стали “более зелеными”.

А некоторые даже назвали цвет серым, зелено-бирюзовым или смесью двух цветов вместе.

Как на самом деле?

Нет точного ответа, какого цвета ногти на самом деле. Но что означает название “Аруба”?

Вообще, Аруба — это небольшой остров и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенные на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы.

На сайтах справочников цветов мы нашли два цвета Аруба —голубой и зеленый.

Аруба голубой (Aruba blue) выглядит так:

А Аруба зеленый так:

Как вам кажется, к какому оттенку ногти ближе теперь — голубому или зеленому?

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Дело в иллюзии?

На самом деле, тот цвет ногтей (как раньше цвет платья), который вы видите, — может быть оптической иллюзией, которая вводит наш мозг в заблуждение. И чувство неуверенности - совершенно нормальное явление. Когда мы не уверены в ответе, наш мозг начинает создавать реальность с помощью придуманных им предположений. К такому выводу пришел профессор Нью-Йоркского университета Паскаль Валлиш в своем исследовании.

Благодаря его исследованиям мы узнали, что в зависимости от образа жизни наш мозг воспринимает определенные цвета совершенно по-разному. Наверняка каждый хотя бы раз замечал, что телефонные камеры любят искажать оттенки. Очень часто они показывают их переэкспонированными или невыразительными, что затрудняет восприятие реального цвета той или иной вещи.

Так было и с вирусным платьем, которое сфотографировали при неправильном освещении. По этой причине иногда стоит помнить о феномене иллюзии, когда мы не уверены в том, что видим на экране.

Ранее Телеграф писал, что британская актриса Тесса Коутс пришла в салон свадебных платьев. И во время примерки попросила сотрудницу сфотографировать ее на iPhone. А когда увидела фото, обомлела: она сама и два ее отражения в зеркалах оказались разными!

Британку сфотографировали у двух зеркал. Все отражения оказались разными! Мистика?