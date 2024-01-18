Какое число вы видите на картинке? Этот тест покажет, есть ли у вас проблемы со зрением

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Опубликовано: 18.01.2024 12:18 , Обновлено: 18.01.2024

Этот простой тест не займет у вас много времени и поможет проверить состояние вашего зрения. На картинке изображены цветные точки, некоторые из которых расположены в форме цифр. Какое число вы видите на картинке и что это значит?

То, что вы видите выше — это одна из таблиц Ишихары. Это красочные рисунки, созданные из разноцветных точек, расположенных по кругу. В центре каждой картинки находится слегка выделяющаяся по цвету фигура в виде числа.

Каждая из таблиц имеет несколько иной набор цветов, и всего в оригинальной версии их 38. Однако обычно можно определить наличие нарушения цветовосприятия, взглянув всего на несколько картинок.

[info_b]Эти таблицы уже много лет используют офтальмологи для проверки способности различать красный и зеленый цвета. Их название происходит от имени создателя, японского офтальмолога Синобу Ишихары, который разработал первые изображения в 1917 году. Когда профессор работал в Военно-медицинской школе, его попросили разработать тест для проверки способности новобранцев правильно различать цвета. Работу специалиста, безусловно, облегчал тот факт, что у его ассистента было именно это заболевание.[/info_b]

Посмотрите на картинку ниже. Ваша задача — ответить, какие цифры вы видите. Ответ поможет вам узнать, есть ли у вас нарушения цветового зрения. Но помните, что этот тест не заменит прием у врача, который должен поставить правильный диагноз.

Если вы видите только цифру 4 , у вас могут быть проблемы с распознаванием зеленого цвета – дейтераномалия, которая проявляется в более слабом восприятии насыщенности зеленого цвета, который кажется «размытым» и блеклым.

, у вас могут быть проблемы с распознаванием зеленого цвета – дейтераномалия, которая проявляется в более слабом восприятии насыщенности зеленого цвета, который кажется «размытым» и блеклым. Если вы видите только цифру 2 , у вас могут быть проблемы с распознаванием красного цвета – протанопия (нераспознавание красного цвета) или протаномалия (красный, оранжевый или желтый цвета кажутся блеклыми и зеленоватыми).

, у вас могут быть проблемы с распознаванием красного цвета – протанопия (нераспознавание красного цвета) или протаномалия (красный, оранжевый или желтый цвета кажутся блеклыми и зеленоватыми). Если вы видите цифру 42 , то, вероятно, у вас нет нарушений цветового зрения.

На видео ниже вы можете просмотреть больше картинок разного уровня сложности.

https://telegraf.news/life/s-etim-testom-na-starenie-mozga-spravlyajutsya-ne-vse-kakih-treh-zhivotnyh-nuzhno-najti-na-kartinke/