Какие цветы дольше всего простоят на кладбище? Флорист назвала ТОП-4 растения, которым не страшны морозы

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Опубликовано: 01.11.2024 16:09 , Обновлено: 01.11.2024

В нашей стране на могилы умерших родственников принято приходить, как правило, весной и осенью. В мае мы вспоминаем их на Радуницу, а в ноябре — на Деды. Значится это событие и в списке государственных праздников Беларуси, где 2 ноября официально числится Днём памяти.

Люди приходят на могилы родных, вспоминают приятные моменты из жизни и ставят цветы. Однако с каждым годом пластика становится всё больше, как и работы коммунальным службам. Да и священники утверждают, что близких куда лучше радовать настоящими, живыми цветами. Однако как их выбрать?

Бесспорно, выгода искусственных перед живыми очевидна. Большинство из нас привыкло, что они и простоят дольше, и стоят дешевле, и ухаживать за ними не надо. Потрепались — пришёл, выбросил, купил новые. И так из года в год. Однако экологии, окружающему миру и нам с вами это явно не на пользу. Чтобы живые цветы простояли максимально долго, не поддались сильному ветру и непогоде, нужно выбрать те, которые являются максимально морозоустойчивыми и выносливыми.

Польский флорист рассказала, что в этом плане преимущество за хризантемами. Оказывается, они способны выдержать температуру до -5°С, притом как в срезанном, так и в горшочном виде. Также для кладбища хорошо подойдут гвоздики. Эти крупные и веточковые экземпляры без проблем переносят суровые зимы. Более того, специалист заверила, что они остаются свежими до нескольких недель после обрезки.

Третьими в списке самых стойких цветов идут розы, которые также служат проверенным выбором по случаю 2 ноября. Они чрезвычайно красивы и устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, а при правильном уходе прослужат на кладбище много дней. И в завершение флорист упомянула про вереск. По её словам, разноцветные колокольчики отлично подойдут в горшке или букете.

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