«Какая крутая традиция!» — Целующиеся парочки на концерте в Минске собрали 850 тысяч просмотров в TikTok

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Опубликовано: 07.10.2024 16:00 , Обновлено: 07.10.2024

На концерте симфонического оркестра Imperial Orchestra, который недавно прошёл в Минске, зрителей ждала уже сложившаяся традиция, которая пришла к нам с Запада. Она заключается в том, что перед началом выступления оператор наводит камеру на случайные парочки в зале, а те, в свою очередь, должны поцеловаться. Один из таких роликов уже собрал более 850 тысяч просмотров в TikTok.

На видео видно, как в объектив камеры случайным образом попадали те или иные парень и девушка, сидящие вместе. В надежде, что это не просто брат с сестрой, а самые настоящие влюблённые, оператор направляет объектив, после чего те целуются. К слову, на Западе так делают не только на концертах, но и на других масштабных мероприятиях. Судя по всему, милая традиция полюбилась и белорусам.

На ролике, который в момент публикации собрал более 850 тысяч просмотров, запечатлели необычный момент, где девушка, увидев себя на экране, тут же проявила инициативу и взяла всё в свои руки. Молодой человек в это время “сидел” в телефоне, поэтому не заметил, что их снимают. Пару тут же поддержали аплодисментами.

После них настал черёд и других. Правда, один раз оператор всё-таки не угадал, и рядом сидящие молодые люди просто помахали рукой. Однако секунду спустя парень дал понять, что девушка таки пришла с возлюбленным, только он сидит с другой стороны. Оператор тут же исправился и зал снова взорвался аплодисментами.

“Какая же крутая и добрая новая традиция! И все отвечают с радостью и любовью”, — написал в комментариях один из пользователей соцсети. Другая белоруска добавила, что и вовсе “вчера умирала от милоты”.

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