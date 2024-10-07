«И пусть весь мир подождёт» - В Бресте гусь собрал на дороге целую колонну авто

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Опубликовано: 07.10.2024 11:29 , Обновлено: 07.10.2024

Жители Бреста на днях могли наблюдать на одной из городских улиц необычную картину - медленно идущую колонну из автомобилей и пассажирского автобуса, которую возглавил... гусь.

Короткий ролик, снятый из окна проезжающего мимо авто, выложил в своём аккаунте в TikTok пользователь под ником daniliuk9891.

На кадрах видно, как птица важно вышагивает по проезжей части, а за вслед за ней медленно плетётся автобус, за которым собралась уже целая колонна автомобилей. Объехать гуся транспорту было невозможно, поскольку пространства для безопасного манёвра не хватало из-за идущих встречных машин. Посигналить и спугнуть птицу водитель автобуса по какой-то причине не решился. Впрочем, судя по тому, что визуально гуся ничуть не смущали идущие рядом авто, не исключено, что и сигнал автобуса его бы не спугнул.

Судя по комментариям, благодаря ролику некоторые пользователи с удивлением открыли для себя истинную причину опоздания на работу, учёбу и слишком долгого ожидания общественного транспорта в этот день.

“Вот и попробуй объяснить, почему опоздал на работу”, - посетовал один из зрителей. На что другой резонно заметил, что даже объяснившись, “никто, наверное, не поверит”, кто стал причиной задержки.

Некоторые зрители сострили, что это “новый навигатор “Окей, Гусь” или гид, с которым “не пропадешь, но горя тяпнешь”, а кто-то заметил, что необычный участник дорожного движения просто “соблюдает скоростной режим”, выразив при этом “респект” водителю автобуса “за соблюдение дистанции”.

Однако, самой популярной реакцией зрителей стал известный рекламный слоган: “И пусть весь мир подождёт!”