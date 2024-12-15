"Какая дикость" - В Польше ёлка в витрине магазина вызвала гнев покупателей

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Опубликовано: 15.12.2024 10:46 , Обновлено: 25.04.2025

В витрине одного из магазинов торговой сети Żabka в Лодзи появилась башня в виде рождественской елки из пивных банок. Эта форма рекламы алкоголя вызвала негодование покупателей. Настолько, что администрация торговой сети поспешила убрать такое украшение.

«Мы попросили франчайзи как можно скорее устранить это украшение», — заявили там. Но недовольство уже пошло гулять в соцсетях.

«Как тебе не стыдно, Жабка. И на одной из самых красивых улиц Польши», - написал репортер WP Михал Врублевский.

«Какая дикость», — прокомментировал ситуацию польский общественный активист Ян Шпивак, известный борьбой с методами рекламы алкоголя. Недавно он подал в прокуратуру заявление о пропаганде алкоголя на чеках сети Biedronka .

Реклама алкоголя уже много лет является темой, вызывающей много эмоций и дискуссий во всем мире. Критики указывают на негативное влияние рекламы на здоровье населения, особенно среди молодежи. Исследования показывают, что воздействие такой рекламы может привести к более раннему употреблению алкоголя, увеличению потребления алкоголя и более позитивному восприятию употребления алкоголя как социальной нормы.

В Польше рекламировать можно только пиво. Но в случае наружной рекламы, например, на рекламных столбах и щитах, не менее 20% рекламной площади должно быть покрыто видимыми и разборчивыми надписями, информирующими о вредных последствиях употребления алкоголя или запрете продажи алкоголя несовершеннолетним.

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