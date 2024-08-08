Как выспаться за 6 часов? В Минздраве Беларуси назвали 8 способов

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Опубликовано: 08.08.2024 09:50 , Обновлено: 08.08.2024

В Главном управлении здравоохранения Гродненской области рассказали о 8 правилах хорошего сна. Особенно актуально это для тех, у кого по каким-то причинам нет времени на полноценный отдых. Так, чтобы не чувствовать себя овощем после 6 часов сна и быть бодрым, в ведомстве рекомендовали ежедневно соблюдать следующие правила.

Ложиться спать и подниматься утром нужно в одно и тоже время. Быть максимально активным в течение дня. Если работа сидячая, нужно делать зарядку, выйти на прогулку, заняться спортом. Однако последние физические упражнения следует выполнять максимум за 3 часа до отбоя. За сутки необходимо выпивать 1,5 литра чистой воды. Ложиться спать в проветренном помещении. Можно оставить открытой форточку на ночь. Днём вздремнуть в течение часа. Принять перед отходом ко сну вечерний душ. Максимально снизить количество света в спальне. Перенести светильники, торшеры и прочее в другую комнату, плотно закрыть окна. Дело в том, что любой электрический свет способен сбить природные ритмы организма. Ложиться в кровать на пустой желудок. Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до отбоя.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные из Великобритании исследовали вопрос влияния популярных напитков на сон человека и пришли к неожиданным результатам. Оказалось, что бессонницу чаще всего вызывают не кофе и не чай, как могли думать многие.

Не кофе и не чай. Британские учёные выяснили, какой напиток хуже всего влияет на сон