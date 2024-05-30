Как выбрать идеальный купальник к лету? Эти советы помогут избежать ошибок и подчеркнуть достоинства фигуры

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Опубликовано: 30.05.2024 15:38 , Обновлено: 30.05.2024

Наступающее лето и долгожданное тепло вот-вот откроют пляжный сезон, и многие женщины устремляются в магазины и на маркетплейсы в поисках своего идеального купальника. Неправильно подобранный предмет пляжного гардероба и несовершенства фигуры могут стать источником значительного стресса для большинства женщин. Недаром был придуман термин бодишейминг , т. е. пристыжение кого-либо из-за фигуры, не соответствующей каким-то предвзятым стандартам красоты. В Сети можно найти множество статей о том, как скрыть недостатки фигуры, но мы предлагаем остановиться на её преимуществах. Эти советы помогут выбрать лучший купальник.

1. Подчеркните преимущества своей фигуры

Прежде чем приступить к поиску идеального купальника стоит задуматься о том, какие задачи, помимо прикрытия тела он должен для вас выполнять. Знание ряда хитростей позволит вам подчеркнуть достоинства фигуры и сделает вас визуально привлекательнее. Это позволит вам чувствовать себя гораздо увереннее на пляже. На что обратить внимание?

Если вы не знаете, какой крой купальника выбрать, рекомендуем начать с моделей с вырезом «хольтер». Он подходит практически для любого типа фигуры. В таких костюмах бретельки крепятся на шее. Останется только выбрать, в каком варианте вам будет комфортнее: цельнокроеном или двусоставном.

Если ваш купальник состоит из светлого верха и темного низа или наоборот, помните: взгляды окружающих будут притягиваться к той части комплекта, которая более светлая. Это значит, что вы сможете подчеркнуть ту область фигуры, которую считаете более привлекательной.

Трусики с завышенной талией помогут подчеркнуть длину ваших ног.

Если у вас красивые руки, выбирайте асимметричный купальник без бретелей или с бретелькой на одно плечо.

Чтобы привлечь внимание к изгибам фигуры, выбирайте легкие однотонные модели.

Удивительно, но короткая прическа оптически увеличивает бедра. Еще одно замечание, если вы подумываете сменить прическу на лето.

2. Выберите подходящий размер

Чтобы убедиться, что купальник сидит правильно, вы можете снять мерки у бюстгальтера. Однако прежде чем заказать понравившуюся модель через интернет или пойти в магазин, измерьте себя рулеткой.

Во многих странах существуют свои таблицы размеров, а это значит, что не стоит полагаться исключительно на цифры на бирке. Вам необходимо знать, сколько у вас сантиметров в окружности под грудью и бедрами. Вам также следует знать глубину чашки вашего бюстгальтера. Верх и низ купальника можно приобрести отдельно. Таким образом, вы сможете подобрать идеальный размер для каждой части вашего наряда.

3. Обратите внимание на материал

Не все купальники изготовлены из одной и той же ткани. При выборе материала следует учитывать, как часто и в какой воде вы будете купаться. Дело в том, что хлор в бассейне, например, может быстро испортить ваш наряд.

Нейлоновые купальники мягкие и удобные. Они прекрасно тянутся и прекрасно садятся по фигуре. Однако они плохо реагируют на хлор и могут быстро изнашиваться под его воздействием.

Полиэстер мягкий, но очень прочный. Такие модели выдерживают воздействие хлорированной воды в бассейнах.

Неопреновые купальники появились на рынке относительно недавно. Неопрен — синтетический каучук, который часто используется для изготовления гидрокостюмов. Он плотный, прочный и долговечный.

Для пошива купальников используются и другие материалы, такие как бархат, вельвет, хлопок. Однако они больше подходят женщинам, предпочитающим лежать на пляже, чем любительницам плавания.

Также обратите внимание на плотность материала. Если вы планируете часто носить купальник или покупаете его для занятий спортом, ткань должна быть плотной.

4. Примерьте и подвигайтесь, прежде чем идти на пляж

Приобретая купальник, убедитесь, что он сидит по размеру. Попробуйте в нем передвигаться: сидеть, стоять, наклоняться. Костюм не должен двигаться или вызывать дискомфорт при любом из этих движений. Делайте выбор в пользу купальников без декоративных элементов. Он должен быть, во-первых, удобным, а во-вторых, красивым. Некоторые декоративные элементы могут беспокоить и раздражать или даже вызывать раздражение кожи. Поэтому не рекомендуется выбирать модели с пряжками, заклепками, ремешками, рюшами, бахромой или кружевом.

5. Не бойтесь неравномерного загара

Каждый год дизайнеры придумывают новые тенденции пляжной моды. Некоторые модели включают украшения в виде сетчатых вставок или дополнительных бретелей. Но не беспокойтесь о неравномерном загаре из-за этих элементов. Если вы хотите надеть такой костюм, обязательно сделайте это. Однако перед походом на пляж воспользуйтесь солнцезащитным кремом или отдыхайте под зонтиком.

6. Учитывайте тон кожи

Конечно, выбор цвета купальника – дело предпочтений. Однако не помешает знать, какие сочетания оттенков кожи и тканей выглядят на вас лучше всего. Для начала вам необходимо точно определить, какой у вас тип кожи. Для этого положите на подбородок что-нибудь белое (лист бумаги или полотенце). Заметить контраст будет несложно: если ваша кожа выглядит желтоватой, у вас теплый подтон; если он имеет голубоватый оттенок, это холодный тон.

Для теплых тонов кожи стилисты рекомендуют выбирать одежду натуральных землистых тонов. Например, зеленый, мокко, коричневый, манго, оливковый, светло-красный или золотой. Яркие цвета, такие как изумрудно-зеленый, рубиново-красный и малиновый, будут гармонично смотреться на коже холодного тона. В этом случае также хорошо подойдут приглушенные цвета, такие как темно-розовый и лавандовый.

7. Намочите купальник перед походом на пляж

Некоторые ткани, особенно светлые, при намокании становятся прозрачными. Было бы обидно обнаружить, что нельзя зайти в воду, чтобы избежать неловкой ситуации. Прежде всего намочите купальник дома, а затем примерьте его. Если ткань остается натянутой и не просвечивает при естественном и искусственном освещении, такой костюм можно смело носить в бассейн или на водоем.

8. Ухаживайте за купальником правильно

Чтобы купальник прослужил долго, за ним необходимо правильно ухаживать. Первое правило: не храните в сумке мокрую одежду. Кроме того, эксперты советуют :

Если вы плаваете в хлорированной воде, тщательно стирайте купальник в холодной воде после каждого использования.

Не рекомендуется стирать купальник в стиральной машине, а тем более использовать при этом химию.

Ткань должна сохнуть на открытом воздухе, но не на солнце.

Убедитесь, что косметические средства, такие как лосьоны и кремы, не касаются материала, так как это может повредить эластичное волокно.

9. Не сравнивайте себя с другими

На пляже всегда найдутся люди, которые выглядят лучше, чем вы, но это не должно влиять на вашу самооценку. Каждый имеет свои особенности и красоту. Научитесь дышать глубоко, чтобы успокоиться и сконцентрироваться на позитивных мыслях, когда возникает чувство стеснения. Помните, что ваша красота зависит от того, кто вы есть внутри. Уверенность в себе и позитивное отношение к жизни - это то, что делает вас прекрасным человеком, а не ваш размер или форма тела. Представьте, что вы красивый цветок на берегу моря, который привлекает взгляды людей своей уникальной красотой. Будьте уверены в себе и наслаждайтесь пляжным отдыхом, не думая о комплексах.

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