"Как ты вычислил мои слабости?" – ГПК показал, что грозит белорусам с поддельными паспортами на границе

🎥 Видео

Опубликовано: 13.12.2024 21:32 , Обновлено: 13.12.2024

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси опубликовал в своем TikTok-аккаунте ролик, в котором в шуточной форме показал, что ждет белорусов (и не только их, конечно) при пересечении границы с поддельным паспортом. Комментаторы оценили юмор.

В ролике использовали видеофрагменты с известным сейчас в TikTok парнем Кириллом, который собирает миллионы просмотров, исполняя каверы на русскоязычные поп-хиты. Так, ГПК в свой ролик вставил отрывки, где Кирилл поет две песни группы “ВИА Гра” - “Я не вернусь” и “Поцелуи”.

Погранкомитет показал, что тех, кто купил поддельный паспорт и пытается с ним пересечь белорусскую госграницу, ждет арест. “Как ты вычислил мои слабости?” - пропел Кирилл, сидя в камере (конечно, это видеомонтаж).

Одним словом, лучше самим посмотреть ролик.

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Согласно части 1 статьи 380 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК) Беларуси, за использование заведомо подложного документа грозят общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет.

А если это правонарушение совершено повторно или же “группой лиц по предварительному сговору”, то можно оказаться в тюрьме на срок до трех лет (ч. 2 ст. 380 УК).

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“Аккаунт в надежных руках”, - оценил креатив ГПК комментатор.

“Пожалуйста, дайте вашему СММщику премию”, - попросил другой.

“Проверка начальника отдела по мемам установила: шарит”, - добавил третий.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство внутренних дел Беларуси своим постановлением №251 установило новый порядок работы с национальным паспортом. 15 сентября документ вступил в силу. Посмотрели, какие требования теперь будут предъявлять к фото на паспорт и какие аксессуары белорусам лучше оставить дома, прежде чем отправиться в фотоателье.

МВД обновило требования к фото на паспорт для белорусов. Что запретили надевать?