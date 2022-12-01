Как отличить сладкие мандарины от кислых прямо в магазине

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Опубликовано: 01.12.2022 14:01 , Обновлено: 01.12.2022

Как распознать сладкие и сочные мандарины в магазине? Метод дегустации тут, очевидно не подойдет. Но есть несколько других способов, благодаря которым вы больше не будете покупать кислые и невкусные мандарины.

Эксперты советуют выбирать только мандарины насыщенного оранжевого цвета . Те, которые бледные, желтые или даже зеленоватые, вряд ли будут вкусными (хотя есть исключения).

Кроме того, кожура не должна быть слишком толстой. Но будьте осторожны: очень тонкую кожуру очень трудно очистить.

Еще мандарины стоит взвесить в руке . Если фрукт заметно тяжелый, это хороший знак. В нем много сока. Более легкие, вероятно, уже не свежие и высохшие.

Идеально созревшие плоды обладают ярко выраженным ароматом.

Чем круглее форма , тем больше шансов, что они будут сладкими и вкусными. Избегайте сплющенных фруктов.

Хорошие мандарины мягкие, но упругие. Не берите жесткие или очень мягкие.

И помните, что любой побитый фрукт также не стоит брать. А темное пятно возле черешка сигнализирует о том, что плод пролежал слишком долго.

При выборе мандаринов лучше выбирать рассыпные , а не фасованные. Тогда вы сможете рассмотреть каждый поближе. В сетке иногда можно обнаружить даже следы плесени.

И еще одна важная вещь. Тщательно мойте мандарины перед едой . Неважно, что вы их чистите их в любом случае. Дело в том, что на кожуре может быть много примесей, которые могут вызвать аллергию. Нередко мы также обнаруживаем следы фунгицидов и защитных средств на их поверхности во время транспортировки. Поверьте, вы не захотите их есть.

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