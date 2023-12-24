Как не чувствовать себя одинокими в Новый год и Рождество? Эти 9 способов помогут провести праздник весело

Опубликовано: 24.12.2023 09:19 , Обновлено: 23.12.2023

По давно сложившейся традиции Новый год в Беларуси и Рождество в Европе считаются семейными праздниками. Однако многие взрослые ощущают себя одинокими. Как же встретить новогодние праздники в одиночестве так, чтобы не впасть в депрессию, а наоборот, почувствовать себя счастливыми?

Что говорят психологи и врачи?

Считается, что люди подсознательно хотят того, чего у них нет. Тот, кто обычно организовывает в Новый год шумные застолья и просто падает с ног от усталости, втайне мечтает встретить хоть когда-нибудь этот праздник в одиночестве. А те, кто, наоборот, из года в год остаются одни, мечтают о шумной компании.

Но есть и еще одна категория людей – это те, кто рад встречать Новый год наедине с самим собой. И если вы вдруг впервые оказались в праздники совсем одни, прислушайтесь к советам психологов. Ведь это действительно волшебное время, когда можешь делать все, что хочешь.

По словам старшего преподавателя социальных наук Бристольского университета (Великобритания) Нилуфар Ахмед, новогодние праздники – это разнообразный опыт. И нет каких-то строгих канонов, по которым их надо проводить именно с семьей или в компании.

Ведь у многих это просто не получается. Кто-то работает, летит куда-то в самолете. Иностранные студенты зачастую не имеют возможности вернутся домой, чтобы встретить праздники с семьей.

А у одиночества может быть и много положительных сторон. Так почему бы не подарить себе возможность делать то, что хочется и как хочется?!

Клинический психолог, доктор философии TEDx Адия Гуден считает, что в эти новогодние праздники, на которых вы остались одни, можно попробовать смешать старое и новое. Взять те традиции празднования, которые вам по душе, не делать того, чего не хочется, плюс создать какие-то новые оригинальные традиции.

А еще можно заняться чем-то любимым, что не так просто делать в кругу семьи или в шумной компании.

Помнению врача первичной гериатрии, доктора медицинских наук, эксперта DOC Оаны Кузино, чувство одиночества особенно усиливается в новогодние праздники именно потому, что на телевидении, в прессе это время рекламируется как идеальное для воссоединения с семьей, близкими, друзьями.

Но ведь кто-то не создал семью, кто-то развелся, потерял близких. Такой контраст с идеальными празднованиями, которые показывают всюду, может привести не только к печальным мыслям, но и к депрессии. А чтобы этого не случилось, нужно научиться контролировать свои чувства и эмоции. Ведь есть много вещей, которые подарят праздничное настроение.

Как подарить себе праздник?

Итак, как же провести Рождество, Новый год так, чтобы не обливаться слезами?

Радуйтесь своему одиночеству

Да-да, именно так! Вы ничего не обязаны делать. Никто и ни за что вас не отругает. Вы не почувствуете себя виноватыми, что что-то сделать не успели. И вообще, помните хорошее правило? «Все, что ни делается, – все к лучшему». И второе: «Пускай все идет, как идет».

Займитесь любимым делом

Вместо готовки закажите доставку нескольких блюд, если есть такая возможность. Накройте стол так, как вам нравится. Подумайте о том, что не нужно будет еще неделю доедать салаты из холодильника. Послушайте свою любимую музыку. Посмотрите добрые рождественские и новогодние фильмы. Наслаждайтесь своим одиночеством!

Одевайтесь для себя

Давно мечтали встретить Новый год в уютной пижаме или роскошном шелковом халате? Сделайте это! Ну, а если вы хотите нарядиться именно для себя, то это тоже правильное решение. Любое решение будет правильным, ведь оно – ваше.

Общайтесь в Сети

Если есть интернет, человек никогда не останется в Новый год в одиночестве. Нет, конечно же, не стоит зависать там на всю ночь. Но как приятно пообщаться со знакомыми и даже с незнакомыми, поднять бокалы по разные стороны монитора.

Отправляйтесь гулять

Если вас через некоторое время все же потянет к людям, одевайтесь соответственно погоде, берите термокружку с горячим глинтвейном, хлопушки, бенгальские огни и идите к городской елке или в сельский клуб, если таковой имеется. Можно даже просто прогуляться по улицам, где, конечно же, вы не будете одни.

Иллюминация, которой в последнее время так щедро украшают населенные пункты, настроит на веселый лад. Так же, как и фейерверки, которые запускают в новогоднюю ночь во множестве.

Встречайте праздник в путешествии

Если душа требует движения, заранее продумайте, куда бы вы хотели поехать. Возможно, вы давно мечтали встретить Новый год в поезде или в самолете, как герои любимых кинофильмов? А вдруг и с вами может произойти что-то очень хорошее, прямо сказочное, волшебное?! Дайте себе шанс испытать что-то новое.

Такой же увлекательной может стать встреча Рождества или Нового года в туристической поездке, в незнакомом городе. Выбирайте себе вариант по вкусу.

Наслаждайтесь ритуалами

Если вы – приверженец того, что все надо делать, следуя традициям, так и поступайте. Ёлка для одного или одной? А почему бы и нет?! Гирлянды, свечи, подарки, загадывание желания под бой курантов, телефонные поздравления – не отказывайте себе ни в чем, если это способно подарить вам радость.

Ищите радость

Пообщались с кем-то в Сети, по телефону, лично, поздравили и пожелали? Прекрасно! Вспомнили аккорды любимой песни, аккомпанируя себе на гитаре? Ваш четвероногий любимец всячески высказывает вам свое расположение? На самом деле, причин для радости очень и очень много. Они действительно кроются в мелочах. Надо только уметь это чувствовать.

Сделайте доброе дело

Ничто так не поднимает настроение, как добро, сделанное для других. Поздравьте одинокую соседку (соседа) с праздником каким-нибудь подарочком, даже самым маленьким. Ведь главное – внимание. Отнесите кусочек торта бездомному. Накормите уличного котенка. Добрые дела, да еще в новогоднюю ночь – это, кроме всего прочего, безусловный плюсик в карму.

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