"Как много "коренных" минчан" - Белорусы поспорили в TikTok из-за гигантских пробок на въезде в столицу

🎥 Видео

Опубликовано: 15.05.2024 13:29 , Обновлено: 15.05.2024

Белорусы опубликовали в TikTok ролики, где показали пробки на автодорогах страны 14 мая, в том числе на въезде в Минск. Комментаторы спорили, в чем причина заторов: в праздниках, начале дачного сезона или же в "коренных минчанах".

На первом видео показали пробки на трассе М1 “Брест - Минск”, очередь из машин, судя по ролику, растянулась не на один километр. Автор указала, что видео сняли в 35 км от столицы Беларуси.

В комментариях кто-то пошутил про “коренных минчан”: “У “Минск-Мир” мянчане едуть” (орфография сохранена).

“Получается, чтобы не испачкать столичную кровь, нельзя иметь дачу, да и вообще выезжать за МКАД?” - поинтересовался юзер TikTok.

Другой комментатор предположил, что пробка возникла из-за аварии: “Ехал сегодня по М1, видел две аварии, и стояла скорая, образовалась большая пробка, через пару километров - вторая авария”.

«Укорененные» возвращаются домой”, - пошутил на эту тему еще один пользователь.

В другом видео в TikTok, на котором также показали пробки, причиной заторов автор назвал “белорусскую традицию”: “Набрать бульбы в деревне и в одно время ехать домой в город”.

“Автор ролика, конечно, про Радуницу, вообще? Причем тут картошка?” - отметил в комментариях пользователь TikTok.

“Как много “коренных” минчан”, - пошутил другой.

“Я таких пробок в Минске никогда не видел. Если такое постоянно, почему все заполнено видео именно с этих выходных?” - поинтересовался комментатор.

Другой же заверил, что каждый год на Радуницу “такое творится” при въезде в Минск: “Стоим по несколько часов”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как белорус в TikTok возмутился поведением одного водителя на заправке, который заполнил бак машины и пошел в туалет. «Вот так, пускай весь мир подождет», — сказал мужчина в видео.

«Пускай весь мир подождёт» — Мужчина возмутился тому, что делают некоторые белорусы на заправках. Какая ситуация вызвала спор?