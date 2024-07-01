Как использовать все цифры, чтобы получилось 1? Эта хитрая головоломка имеет два решения

Опубликовано: 01.07.2024 09:42 , Обновлено: 01.07.2024

Для того чтобы содержать голову в тонусе, время от времени полезно решать математические головоломки. Бояться их не стоит, ведь для таких упражнений часто не нужны знания формул или сложных математических принципов. Что действительно важно, так это постановка действий. Попробуйте свои силы в решении математической головоломки с использованием всех цифр. Получить ответ 1 можно двумя способами.

В этой головоломке вы можете использовать все математические операции: возведение в степень, квадратный корень, умножение, деление, сложение и вычитание, а также вставлять скобки. Однако помните, что нельзя складывать никакие цифры, даже в виде корней, например, третьей степени. Определенным удобством является возможность менять порядок цифр от 1 до 9 . Хотя, чтобы решить эту головоломку, вам все равно придется немного подумать. Тем более, что вариантов решения два: более простое и более сложное.

Итак, вернёмся к задаче и попробуйте её решить. Помните, что спешка ни к чему. Если не справитесь, то сможете узнать, как решить эту головоломку. ниже.

[info_b] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 1 [/info_b]

Как решить головоломку, используя все числа?

[scryt_b title=“Чтобы увидеть решения, нажмите здесь.”]

Способ №1

Первый метод относительно прост и предполагает только сложение и вычитание. Начинайте с большей цифры цифры, т. е. 9. Затем вычтите из нее 7 и прибавьте 8. На этом этапе операция 9 - 7 + 8 = 10. Затем вычтите 6 и 4, поэтому 10 - 6 - 4 = 0. Добавьте самую большую оставшуюся цифру, т. е. 5. Затем вычтите из нее 2 и 3, чтобы снова получить результат 0, и наконец добавляем последнюю оставшуюся цифру, т. е. 1. Таким образом 9 - 7 + 8 - 6 - 4 + 5. - 2 - 3 + 1 = 1. Это был более простой способ.

Способ № 2

Второй метод предполагает возведение в степень, но как запись двойки в показатель степени. В этом решении операция выглядит следующим образом: 5 * (9 + 1) + 4 * 6 - 7 ^ 2 - 3 * 8 = 1. Это правильно? Приступим к расчетам. Сначала нужно вычислить операцию в скобках, т.е. 9+1=10. Затем возвести в степень 7^2=49. На этом этапе расчет выглядит так: 510+46 - 49 - 38. Слева произведите умножение и деление. 510=50, 46=24, 38=24, т.е. 50+24 - 49 - 24 = 1.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что кажется, будто для решения математических задачек нужно знание правил и формул. Однако так бывает не всегда. В некоторых случаях самое главное — это проницательность и нестандартное мышление. Так обстоят дела и с этой головоломкой, которую, на первый взгляд, кажется, просто невозможно решить. Получится ли у вас найти правильное действие для получения ответа 28? Если да, то ваш IQ явно выше 120.

Эту головоломку смогут решить только люди с IQ выше среднего. Проверьте, входите ли в их число?