Эту головоломку смогут решить только люди с IQ выше среднего. Проверьте, входите ли в их число?

Опубликовано: 26.06.2024 15:28 , Обновлено: 01.07.2024

Кажется, что для решения математических задачек нужно знание правил и формул. Однако так бывает не всегда. В некоторых случаях самое главное - это проницательность и нестандартное мышление. Так обстоят дела и с этой головоломкой, которую, на первый взгляд, кажется, просто невозможно решить. Получится ли у вас найти правильное действие для получения ответа 28? Если да, то ваш IQ явно выше 120.

Что такое IQ и как его измеряют?

Аббревиатура IQ происходит от английского выражения «Intelligence Quotient». Это мера когнитивных способностей человека по сравнению со средней популяцией. Результат теста интеллекта обычно выражается в виде числа, которое показывает, насколько хорошо человек справляется со стандартными тестами интеллекта по сравнению с другими людьми.

Тесты IQ чаще всего оценивают пять различных аспектов когнитивных способностей, таких как: логическое мышление (включая принятие решений на основе доступной информации), память , математические способности (например, способность выполнять математические операции и понимать числовые концепции), пространственные способности (включая визуализацию) и речевые навыки.

Для измерения IQ используются стандартизированные психометрические тесты. Это означает, что они проводятся и оцениваются одинаково для всех участников. Затем результаты сравниваются с нормами, установленными на большой выборке населения. Существует множество различных типов тестов IQ, наиболее популярными из которых являются тест Векслера, шкала интеллекта Стэнфорда-Бине и прогрессивные матрицы Равена. IQ большинства населения земного шара колеблется в пределах между 85 и 115 баллами. По оценкам, это около 68% населения мира. В случае IQ от 115 до 130 баллов речь идет о людях, IQ которых выше среднего, но не очень высокий. Этот уровень предназначен для людей с IQ выше 130, демонстрирующих выдающиеся когнитивные способности.

Сможете ли вы решить эту математическую задачку для людей с IQ выше 120?

[info_b]2 2 2 2 2 = 28[/info_b]

Эта головоломка на первый взгляд кажется сложной. В нашем распоряжении пять цифр 2, из которых нам нужно получить результат 28, используя математические символы. Мы можем использовать сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, квадратный корень или вставку скобок. Конечно, мы не можем вставлять дальнейшие цифры. Так как же решить эту задачку?

[scryt_b title=“Чтобы увидеть решение, нажмите здесь.”]

Не стоит допускать ошибку, начиная искать сложности. Здесь не нужно возводить в степень или вставлять скобки. Начните с более простых методов, именно… сложения.

Как это сделать? Ведь 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, а не 28. Абсолютно верно, но…

Все, что вам нужно сделать, это не вставлять ничего между первыми двумя цифрами. Таким образом вы получите число 22. Если трижды прибавить к нему два, то получится искомый результат… 28. Итак, решение этой головоломки: 22 + 2 + 2 + 2 = 28.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что для большинства взрослых людей четвёртый класс — это давно прошедший и забытый этап. Но многие полагают, что задачи и примеры из младшего блока школы просты и легки. Тем не менее некоторые нюансы математики имеют свойство забываться. Чтобы не краснеть перед своими детьми и держать мозг в тонусе, стоит время от времени тренировать свой ум и освежать память. Попробуйте решить эту головоломку для четвертого класса. Удастся ли вам не допустить ошибок?

Эта задачка для четвероклассников заставила краснеть многих родителей. Сможете решить её правильно?