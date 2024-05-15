"И чем угощать таких красоток?" — Под Могилёвом ко двору частного дома пришли десятки оленей

🎥 Видео

Опубликовано: 15.05.2024 12:18 , Обновлено: 15.05.2024

Жительницы Могилёвской области поделилась в TikTok видеороликом, снятым с территории своего подворья. Прямо к забору белоруски пришло несколько десятков пятнистых оленей.

Пользователи соцсети удивились такому наплыву лесных обителей, ведь пятнистый олень - не тот вид, который можно часто встретить даже по одиночке. Животное имеет статус “вымирающего” и занесено в Международную красную книгу. Автор видеоролика раскрыла подробности локации. По её словам, дело было в д. Караси в Шкловском районе. За сутки видео набрало почти 100 тысяч просмотров и без малого 300 комментариев.

“Ах ни фига себе гостей прибыло! Встречай не хочу. И чем угощать таких красоток?”, - удивился один из комментаторов.

“Вот это да…хочу проснуться на даче и увидеть такое”, - восхитилась под видео ещё одна девушка.

“Хорошо ,то не зубры или медведи! А это милота…”, - добавил ещё один комментатор.

“Леса не осталось, вот и куда им деваться?”, - порассуждала о причинах такого явления одна из пользовательниц соцсети.